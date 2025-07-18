哈士奇「吃室友」生吞2陸龜！一臉無辜被抬進醫院　飼主嚇瘋

▲Mo趁主人不注意生吞了2隻陸龜。（圖／翻攝自TikTok／@mihawkzokzak）



記者王佩翊／編譯

泰國一隻9歲的哈士奇調皮吞下2隻蘇卡達象龜，並出現昏睡、腹脹以及無法排便等多項症狀，讓飼主嚇得立刻將愛犬送醫。而從影片中也可以看到，狗狗一臉無辜地被2名男性工作人員抬進醫院。飼主透露，被吃掉的2隻象龜是朋友送的，沒想到會被狗狗吃掉。

根據khaosod報導，飼主在TikTok帳號 @mihawkzokzak上傳記錄全程的影片，並提醒其他飼主，應該要小心不要讓哈士奇誤吞東西。這起事件發生在7月17日，當時9歲的哈士奇Mo趁主人不注意，一口氣吞下2隻蘇卡達象龜的幼龜，導致身體出現異常，情況一度相當危急。

從影片中可見，Mo在吃下兩隻小烏龜後變得無精打采，肚子脹氣、遲遲沒有排便。獸醫檢查後發現牠的腸道已經感染，但因為Mo當時不適合動手術，加上年紀大，若開刀恐有生命危險，因此決定先讓牠住院觀察3天，希望能夠透過自然排便，排出異物，否則就得冒險進行開腹手術。

經過一晚觀察，獸醫表示，Mo腸胃內的氣體明顯減少，而排泄物也已經移動到腸道末端，氣體也有所減少，顯示阻塞的情況有所好賺。醫師進一步解釋，烏龜殼就像是雞骨頭或牛骨，若能順利排氣並具備排便力道，就有機會自然排出。

飼主擔憂，如果只排除氣體，無法排除幼龜的遺體可能會對狗狗造成危險。但醫師仍強調，手術對老狗來說風險極高，目前會先使用口服澱粉作為下一步療程，並持續觀察其狀況。

所幸過了數日，Mo的狀況逐漸好轉，不僅成功排出部分排泄物，腸胃氣體也明顯移動，沒有嘔吐、能正常進食，顯示腸道未被阻塞。不過飼主仍不放心，將X光片發給其他醫師會診，結果大家都認為暫時無須手術。目前Mo的狀況穩定，但龜殼仍卡在體內，得等牠慢慢排出，獸醫也開立協助消化的藥物輔助。

飼主表示，Mo在2個月大時就被前主人遺棄在租屋處，當時全身遭蚊子叮咬感染心絲蟲，甚至鼻孔出血。飼主發現後將牠收養並悉心治療，才撿回一命。如今牠已9歲，極度好動，不僅會咬沙發，還曾吞下佛牌，這次竟又把兩隻幼龜吞下肚。