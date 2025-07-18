7年未加薪5年沒領到獎金　大馬女子「不跳槽」理由曝光

▲女子過去7年未調薪，5年沒有領到獎金，但遲遲沒有換工作。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名女性上班族在社群媒體Threads分享自身職場困境，她在同一家公司擔任應收帳款助理長達10年，過去7年從未調薪，5年沒有領到獎金，但由於部分原因，遲遲沒有跳槽，直到今年初才出現職涯轉機。

女網友透露，這些年來，她的薪資僅從1500令吉（約新台幣1萬1136元）調升至2250令吉（約新台幣1萬6700元），但因為辦公室距離住家僅5分鐘，加上已熟悉工作內容，所以一直沒有轉職的想法，甚至以為她會在這家公司做到退休，「我懶得學新東西，也懶得找新工作，早已習慣現在的公司。」

不過這狀況在今年初出現轉機，由於公司宣布2026年將搬遷至吉隆坡，讓她驚覺必須重新規劃職涯，也順利在公司搬遷之前找到新工作，「算是及時抓住離開的機會，內心鬆了一口氣」。

女子的這篇文引發網友熱烈討論，不少人分享類似經歷。有人工作11年僅調薪3次，薪水從1400令吉調至2100令吉，坦言只是因為工作沒壓力才繼續留下，但現在工作環境變差，開始考慮轉職。

另一名擁有近20年工作經驗的員工則持不同看法，認為若是感到安穩，吃穿足夠，就會懶得換工作，每個人態度不同，只要生活舒適，即使每年只有微幅加薪也可以接受。