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越南下龍灣翻船「34人罹難」！現場搜救畫面曝光

▲▼越南下龍灣翻船。（圖／翻攝越南《年輕人報》）

▲越南下龍灣翻船，搜救工作仍在持續當中。（圖／翻攝《VTV電子報》）

記者柯振中／綜合報導

越南廣寧省下龍灣一艘觀光遊船19日遭遇劇烈天氣翻覆，截至目前為止，已有34人罹難。當地政府獲報以後，動員所有可用力量，展開大規模搜救行動，希望能盡早救回更多生還者。

根據越南通訊社報導，事故發生在下午2時左右，編號為QN-7105的觀光船於下龍灣「第二航線」巡航時，遭遇突如其來的強風掀翻。船上共載有48名遊客及5名船員。初步推測，天候劇變為翻船主因。

事發後當地軍方、邊防部隊、海警、海軍及潛水隊伍均緊急出動，多艘救難船艇與潛水器材已抵達事故海域展開搜尋。位於下龍灣的緊急應變指揮所由第三軍區、海軍、邊防與廣寧省政府共同設立，全力統籌指揮搜救任務。

▲▼越南下龍灣翻船。（圖／翻攝越南《年輕人報》）

▲越南下龍灣翻船，搜救工作仍在持續當中。（圖／翻攝越南《年輕人報》）

截至19日晚間8時30分，越南搜救指揮部表示已救出12人並撈起18具遺體。為加速搜索，海軍特戰旅126派遣21名特種潛水兵加入，並增派3艘軍艦、2艘快艇與30名官兵前往事發海域支援。軍方指揮官李伯軍準將親赴現場統籌行動。

越南下龍灣旅遊船協會副會長裴公歡表示，7月19日早上天氣良好，各觀光船正常營運，未料下午2時左右突遇雷雨、狂風與冰雹，其中「綠灣號」觀光船於嘉論—吉海海域翻覆，船上有48名乘客與5名船員。

▲▼越南下龍灣翻船。（圖／翻攝臉書／越南通訊社）

▲越南下龍灣翻船，搜救工作仍在持續當中。（圖／翻攝《越南通訊社》）

截至19日晚間9時30分，搜救行動已救出10人，並尋獲34具遺體，其中包含8名孩童。目前，搜救指揮中心由第三軍區、海軍司令部、邊防指揮部、海警司令部與廣寧省政府共同組成，設於海防部隊第二巡邏艦隊總部。現場部署有海軍3艘艦艇、2艘小艇及30名軍人，準備全力搜索翻覆船隻。

 
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