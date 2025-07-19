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泰女員工搭「死亡貨梯」遭斷頭！電梯突下墜　屍體卡牆縫

▲▼ 泰女員工搭「死亡貨梯」遭斷頭！逃生中電梯突下墜　屍體卡牆縫。（圖／翻攝自Amarin TV）

▲泰國一名女子遇到貨梯故障事故，當場被夾死。（圖／翻攝自Amarin TV，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國曼谷一名女子18日中午在上班途中遭公司貨梯夾頭慘死，現場畫面怵目驚心。死者當時和另一名男同事使用貨梯搬運貨物，但是貨梯卻突然故障，男同事先行脫困後便搬來梯子，想讓死者爬出，怎知在逃生過程中，貨梯突然下墜，導致女子頭部被夾，當場慘死。

根據《每日新聞》報導，事發地點是一棟5層樓商用大樓內的堆高機零件公司，46歲女性死者Koi事發時與另一名男同事準備一起將貨物從2樓搬到1樓，然而兩人搭上電梯後，貨梯卻突然發生故障，停在2樓與1樓的夾層之間。

▲▼ 泰女員工搭「死亡貨梯」遭斷頭！逃生中電梯突下墜　屍體卡牆縫。（圖／翻攝自Amarin TV）

男同事及時逃出，爬上2樓後，立刻搬來一把梯子放進電梯內讓Koi逃生，然而Koi沿著梯子爬到2樓的過程中，電梯卻突然急墜，下降到1樓，Koi來不及逃離，當場被夾在貨梯與牆壁之間，頭部受到擠壓。

警方與急救人員接獲通報後迅速趕到現場，發現Koi的遺體卡在2樓和1樓間夾層的牆壁與電梯縫隙中，救難人員最終動用液壓器材才成功將遺體取出，目前送往法醫部門進行解剖。

警方指出，這部貨梯是專門用來搬運重物，並不具備載人的設計。目前也在釐清貨梯是否有定期維修、安全檢查，以及是否符合法規安全標準。

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