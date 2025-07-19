日參院選舉「執政聯盟陷危機」！石破茂恐下台　重擊對美關稅談判

▲日本石破茂內閣支持率暴跌，執政聯盟想在參議院選舉中維持過半席次，恐面臨危機。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本第27屆參議院選舉將於20日展開投開票作業，由首相石破茂領軍的自民黨、公明黨執政聯盟正面臨嚴峻挑戰，必須拿下50席才能維持參院過半席次，但內閣支持率跌至20.8%新低也讓選情告急，若同時失去國會兩院多數，石破茂恐將面臨下台危機，並衝擊與美國的貿易談判進程。

根據《每日新聞》報導，執政聯盟目前要在參院維持125席過半席次門檻確實困難重重。石破茂18日上午在大津市造勢時強調，「各個在野黨對於安全保障政策的說法完全不同，真的能夠守護這個國家嗎？我們會對安保政策負起責任。」同屬執政聯盟的公明黨代表齊藤鐵夫也在名古屋街頭拉票，顯見執政陣營的危機意識。

與此同時，在野黨陣營則全力搶攻，立憲民主黨代表野田佳彦18日在廣島市痛批，「要選擇金錢與利益優先的自民黨，還是日本人優先的政黨？日本需要將民眾視為優先的政黨，我們就是將民眾視為優先的政黨。」日本維新會、共產黨、國民民主黨、令和新選組、參政黨、社民黨及日本保守黨也各自積極爭取選票。

此次參院選舉改選124席，包含地方選區74席、比例代表50席，另加上東京選區補選1席，總計125席。由於執政聯盟在參院非改選席次中已握有75席，因此自民黨與公明黨必須再拿下50席才能維持參院席次過半。

《時事通訊社》的最新民調顯示，石破茂內閣支持率驟降至20.8%，創下2024年10月上任以來最低紀錄。分析人士指出，若選舉結果不如預期，石破茂可能遭逼宮下台或引咎辭職，再度引發自民黨黨魁之爭。

更添變數的是，美國預計自8月1日起對日本商品加徵25%關稅，距離談判時間僅剩約10天。石破茂18日已與美方代表會晤希望加速協商，但對方並未深入討論，日方預計下周啟動第8輪談判。若石破茂因選舉失利下台，恐將重創日美貿易談判進程，為日本經濟前景投下陰霾。