石破茂領軍「大選連3敗」！自民黨掀接班角力　可能人選曝光

▲日本首相、自民黨總裁石破茂。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

日本自民黨在20日的參議院選舉再次失利，首相石破茂已連續在3場大型選戰中吞敗，這次更是創下自民黨自1955年來首次淪為國會少數。儘管石破茂表態將續任，但黨內對「誰來接棒」的討論已經悄悄升溫，其中前首相岸田文雄、前經濟安全保障大臣高市早苗都是熱門人選。

根據《讀賣新聞》報導，石破茂自去年10月的眾議院選舉、今年6月的東京都議會選舉後，已經連續在3場大型選戰中吞敗。他20日晚間受訪時坦言，「情勢嚴峻，必須謙虛、真誠面對。」

不過他強調，作為「第一大黨」仍有責任推動加薪、地方創生等政策，21日也將在自民黨臨時幹部會議中，以黨總裁身分召開記者會，正式宣布續任。

然而，這番「續任宣示」在黨內引來不同聲音。匿名的重量級議員直言，「首相為選戰失利負責、選擇辭職，這是理所當然的事。」幹事長森山裕則表示，如果首相要求他續任，「那就理所當然會繼續擔任幹事長。」

▲日本前經濟安全保障大臣高市早苗。（圖／達志影像）



政壇觀察家指出，雖然石破以「國難當前」為由爭取留任，但國政選舉連敗兩次仍續任的案例極少，黨內「倒石破」的氛圍已在醞釀。

前經濟安全保障大臣高市早苗18日便在助選時拋出強硬話語，「我已經下定決心，要再一次把自民黨的骨氣撐起來，為了這件事，我會戰鬥。」外界解讀，這番話幾乎等於預設「自民黨過半失敗」的前提，向石破施壓要求辭職。

▲日本前首相岸田文雄。（圖／路透）



一旦石破卸任，自民黨內部的接班卡位戰勢必白熱化。現階段被點名的「石破後」人選除了高市之外，還包括官房長官林芳正、前經濟安全保障大臣小林鷹之、財務大臣加藤勝信等。

不過，多數政治觀察家認為，身為前首相的岸田文雄才是最具份量的人選。現年67歲的岸田，若再獲麻生太郎等派系領袖支持，「岸田再登板」並非不可能。

接下來到8月1日臨時國會召開前，自民黨內部的「石破之後」人事角力、各派系的結盟與合作，將成為外界密切關注的焦點。