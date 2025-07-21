自民黨恐歷史性慘敗！逼宮聲四起　石破茂：不會請辭

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日本參院選自民黨恐歷史性慘敗　逼宮聲四起　石破茂表態不會請辭

▲▼日本參議院大選自民黨失利。日本首相、自民黨總裁石破茂無意下台。（圖／路透）

▲日本參議院大選自民黨失利，現任日本首相、自民黨總裁石破茂無意下台。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

日本參議院大選20日投開票，目前開票持續進行，根據多家出口民調，共計248席的參議院中，執政聯盟自民黨與公明黨若無法在125席改選中取得至少50席，將無法保有國會過半。出口數據顯示聯盟勢力可能僅獲得32至51席，甚至部分媒體預測約落在41至43席的範圍內，代表恐無法維持現有優勢地位。

首相兼自民黨總裁石破茂晚間接受NHK訪問時表明，儘管情況嚴峻，但「自民仍然是參院第一大黨，有對國家負起責任的義務」，並排除辭職可能性。他強調，面對即將在8月1日生效的美日關稅協商，以及通膨與物價上升帶來的民意壓力，他有責任繼續推動施政。

日本社會高通膨、薪資停滯以及生活支出加重，是本次選舉關鍵焦點。在野黨主張減稅，而執政聯盟則訴諸現金補貼方案，顯然後者回響不足。出口民調顯示，偏激右翼政黨如「參政黨」及中間派反對勢力，如立憲民主黨、國民民主黨，也都有明顯席次提升趨勢。

▲▼日本參議院大選開票。（圖／路透）

▲日本參議院大選開票中。（圖／路透）

若本次選舉結果落實，自民黨將首次在眾參兩院皆成少數執政，政治力道與決策推動將受制。黨內將湧現更換領導人的呼聲。部分聲望派系正私下布局，是否逼迫石破下台，抑或重啟內部選舉，將左右接下來的政治格局。

本次參院選的選民動員創下高投票率，出口民調顯示選民強烈回應經濟政策與社會議題，遠高於往年選舉。許多分析指出，高投票率代表民意期待變革，也揭示執政聯盟在溝通策略上的重大漏洞。

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