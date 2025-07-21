「日本人優先」奏效！極右派參政黨崛起　席次衝破雙位數

▲日本極右派「參政黨」主席神谷宗幣強調「日本人優先」。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本參議院選舉結果出爐，極右派「參政黨」異軍突起，成為本次選戰最大贏家之一。該黨主打「日本人優先」口號，對移民「無聲入侵」的警告，加上減稅及擴大福利的承諾，成功打動大量選民。

根據《路透社》報導，參政黨原本僅是疫情期間透過YouTube發跡的小型政黨，當時大量傳播與疫苗、全球精英派系相關的陰謀論，但如今靠著「日本人優先」的訴求，成功躍上主流舞台。三年前，他們在參議院248席僅拿下1席，如今日本放送協會（NHK）預測，該黨席次將衝上10至22席。

現年47歲的代表神谷宗幣在接受《日本電視公司》（NTV）訪問時強調，「『日本人優先』的意思，是要透過抵擋全球化重建日本人的生計。我不是說要全面禁止外國人，也不是要所有外國人離開。」

分析家指出，神谷的言論正中民心。經濟疲軟、日圓貶值帶來觀光潮，物價持續高漲，讓許多日本人感到生活壓力倍增。即便外國人口僅占總人口3%，去年仍創下約380萬人新高。

神谷過去曾任超市經理與英語老師，他坦言受到美國總統川普的「大膽風格」啟發，甚至被拿來與德國「另類選擇黨」（AfD）、英國「改革黨」（Reform UK）相比。

雖然日本的右翼民粹主義尚未如歐美般成氣候，但神谷表明，未來將效仿歐洲新興政黨，尋求與其他小黨結盟，而非與自民黨合作。

選前不久，首相石破茂政府也宣布成立新行政機構，針對外國人的「犯罪與治安問題」展開行動，並提出「非法外國人歸零」目標，顯見日本政治風向正被推向右傾。

參政黨和其他反對黨一樣呼籲減稅、增加兒童福利，但不同的是，他們擅長透過網路凝聚支持，對既有政治架構發動強烈挑戰。

神谷表示，這次在參議院的成績只是開始，「我們正一步步累積席次，不讓民眾失望。透過建立紮實組織，爭取50、60 個席位，我相信我們的政策終將成真。」