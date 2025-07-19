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薇帕颱風正狂掃南方海域　大豪雨灌花東山區、西半部明雨變強

▲▼薇帕颱風最新路徑。（圖／氣象署提供）

▲薇帕颱風最新路徑。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

薇帕輕颱暴風圈正在通過台灣南方近海，未來還會更強，目前花蓮和台東山區大豪雨持續發生中，預估今下半天後暴風圈逐漸往西離開近海，隨著颱風往西移動，西半部明天降雨反變明顯。另外，目前局部地區已經出現超過10級強陣風。

薇帕輕颱今天上午11時的中心位置在鵝鑾鼻的西南方約210公里之處，以每小時27轉23公里速度，向西北西轉西進行，近中心最大風速每秒28公尺，相當於10級風，瞬間最大陣風每秒35公尺，相當於12級風，七級風平均暴風半徑150公里。

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根據最新海警資料顯示，薇帕颱風中心目前在鵝鑾鼻西南方海面，暴風圈正逐漸通過台灣南方近海，進入東沙島海面，對巴士海峽、台灣海峽及東沙島海面構成威脅，預計此颱風強度仍有稍增強且暴風圈有稍擴大的趨勢。

氣象署技正謝佩芸表示，薇帕颱風目前仍是輕度颱風，暴風圈正在通過南方海面，朝西北西偏西移動，今天下半天之後就會逐漸往西離開台灣，有越來越遠趨勢，明天上半天抵達香港南方海面，前往港澳地區要留意。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

颱風外圍環流也帶來相當大雨量，根據統計，今天迄今台東已出現超過300毫米累積降雨，花蓮、屏東山區累積雨量也超過250毫米，西半部也有間歇性降雨。

謝佩芸表示，今天下半天到晚上東半部降雨仍持續，氣象署也持續發布豪雨特報，花蓮和台東山區大豪雨持續發生中，宜蘭、台東平地、高屏山區要留意豪雨，今天晚上颱風往西移動，西半部降雨明顯，明天白天東半部包括宜花東雨勢持續，降雨質量會減緩一些，西半部因颱風往西移動，明天降雨反變得更明顯，會有短暫陣雨，午後有局部較明顯雨勢。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼風力觀測和預測。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

風力部分，謝佩芸說明，颱風警報期間最大風力觀測出現10級以上陣風，其中高山、恆春半島、北海岸有超過10級強陣風，新竹以北、宜蘭、東南部、金馬都有超過8級陣風發生，台灣北側、南側、離島強風持續，下半天西南部沿海風力也會增強。

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