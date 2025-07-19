　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

離島交通船114班停駛　南橫公路坍方阻斷

▲▼台東縣海端鄉台20線南橫公路下馬路段發生邊坡坍方。（圖／公路局提供）

▲台東縣海端鄉台20線南橫公路下馬路段發生邊坡坍方。（圖／公路局提供）

記者李姿慧／台北報導

薇帕輕颱持續增強變胖，暴風圈正進入台灣南方近海，今天離島交通船有14航線、114航次停航。航空部分，國內線也取消8架次班機。公路部分，台東縣海端鄉台20線下馬路段邊坡坍方，雙向阻斷無法通行；台9線蘇花路廊和仁到崇德邊坡一度出現土石流封閉，目前已清理恢復放行，但不排除再預警封閉。

受薇帕颱風影響，交通部航港局宣布，今(19日)共有14航線、114航次停航，其中東港-小琉球開航23航次、停航27航次；鹽埔-小琉球開航3航次、停航3航次；金門-石井全部4航次停航；金門-五通全部24航次停航；基隆-馬祖全部2航次停航；南竿-莒光開航2航次、停航4航次。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另南竿-北竿開航18航次、停航18航次；南竿-東引全部1航次停航；南竿福澳-福州琅岐全部4航次停航；北竿白沙-福州黃岐全部4航次停航；綠島-蘭嶼全部2航次停航；富岡-綠島全部停航13航次；富岡-蘭嶼全部停航4航次；後壁湖-蘭嶼全部4航次停航。

民航局則表示，薇帕颱風影響，今日截至上午10時，國內線取消8架次，國際暨兩岸航線正常。

公路部分，台東縣海端鄉台20線186K+000下馬路段，今上午8時25分發生邊坡坍方，導致雙向道路阻斷無法通行。另因薇帕颱風影響，中橫山區強降雨，台8線關原至太魯閣道路預警封閉。

蘇花路廊和仁~崇德路段受薇帕颱風外圍環流間歇性降雨影響，且多數邊坡出現泥流，為確保用路人、車安全，今上午8時30分採預警性封路，執行-只出不進，進駐搶修人員辦理道路巡查清理後，已於9時20分恢復放行，

不過但該路段邊坡仍不穩定，台9線154.7k~165.7k(和仁~崇德)及台9丁線60.3K~63.6K(和中~和仁路段)將視最新雨情及路況，不排除再實施預警性道路封閉。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 2 9136 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／醫生遭公車輾過　宣告不治
Coldplay抓姦「CEO偷吃HR」！2人下場慘了
颱風引長浪！民眾海邊「狂飆沙灘車」　超扯畫面曝
薇帕颱風今午最接近　下周二又有熱帶擾動成形
薇帕沒侵台「北部也有強風」　專家、氣象署揭原因
野柳女王頭脖子驚見超大裂痕！　北觀處急請專家會勘
快訊／10縣市豪大雨特報「2地紅色警戒」　下到晚上
快訊／薇帕暴雨開轟！南橫嚴重土石流　恐怖畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

薇帕外圍環流通過中！「搖滾區現況曝光」：超級豪大雨

豪雨稍歇！蘇花、台9丁兩路段解除預警性封路

獨／高雄最暖診間！自閉症畫家跨國求診　親繪鬱金香感謝

周台英靠「血牛論文」取得博士學位！醫質疑：師大根本沒有用力查

野柳女王頭脖子驚見超大裂痕！網憂：危險了　北觀處急請專家會勘

考到證照也有作品集！她想轉行「卻狂收無聲卡」　網曝殘酷事實

快訊／10縣市豪大雨特報「2地紅色警戒」　下到晚上

離島交通船114班停駛　南橫公路坍方阻斷

年輕人回訊息「只傳1字」　他怒噴沒禮貌！網吵翻：更多人已讀不回

薇帕長胖「最大10級陣風」！粉專提醒1地區：屋頂被吹掀

【教練50秒霸凌音檔曝】女學生怨當白老鼠遭嗆：早該退學

【15萬的倒退嚕】當你在電扶梯上遇到城鎮韌性演習 只能當個NPC了

【拒檢還衝撞！】台北信義路檢遭衝撞 警連開2槍後遭圍捕

【無視演習？】演習警報響了還趴趴走！金門女騎士衝ATM領錢...最高開罰15萬

Coldplay演唱會成「抓姦現場」　網瘋傳CEO道歉聲明

IU得視后聲音都在抖　朴寶劍台下拍她超有愛

【誤觸惹禍】新北驚現「7月雪」！4歲童開啟消防栓　大量水沫噴出畫面曝

【警員倒地】警路口交管突仰倒昏迷　路人秒衝上前救援

【最頂應援服】李多慧超辣軍裝小背心！身材好成這樣笑容又甜，是合法的嗎？

【百年暴雨狂炸】韓國百年暴雨破紀錄　4亡1失蹤、5千人急撤離

薇帕外圍環流通過中！「搖滾區現況曝光」：超級豪大雨

豪雨稍歇！蘇花、台9丁兩路段解除預警性封路

獨／高雄最暖診間！自閉症畫家跨國求診　親繪鬱金香感謝

周台英靠「血牛論文」取得博士學位！醫質疑：師大根本沒有用力查

野柳女王頭脖子驚見超大裂痕！網憂：危險了　北觀處急請專家會勘

考到證照也有作品集！她想轉行「卻狂收無聲卡」　網曝殘酷事實

快訊／10縣市豪大雨特報「2地紅色警戒」　下到晚上

離島交通船114班停駛　南橫公路坍方阻斷

年輕人回訊息「只傳1字」　他怒噴沒禮貌！網吵翻：更多人已讀不回

薇帕長胖「最大10級陣風」！粉專提醒1地區：屋頂被吹掀

林維恩持續宰制高階1A！3局飆4K無失分

快訊／總統官邸旁車禍！醫師北上開會斑馬線上被撞　慘遭公車輾死

北海道棕熊被射殺！DNA結果出爐　證實是「4年連殺2人」當事熊

葉珂退圈1年復出了！狂創700萬紀錄　「切割黃曉明」：不吃二次虧

赴日注意「百日咳疫情」創7年新高　東京、埼玉病例最多

記得「小馬雲」嗎？被資本收割10年　父：我們是叫花子網紅

夏天6款超實用旅行小物清單一次打包！手捲壓縮袋、超涼感濕紙巾通通有

詹皇迎接NBA生涯最後一季？　美媒曝規劃：不會悄悄退休

未禮讓撞傷行人　駕駛求情辯「斑馬線是斜的」仍挨罰

花蓮海邊現長浪！驚見民眾觀浪「狂飆沙灘車」　超扯畫面曝

賴清德當蔣萬安面喊「中華民國派反共！台派護台」

生活熱門新聞

薇帕可能到中颱！　大豪雨炸10縣市

薇帕威力恐升級！今晚起豪雨連轟3天

夏日1神器在蝦皮賣是違規　13賣家被罰了

薇帕再增強！一圖看未來天氣

SOD是真的！　AV女優曝「拍片喝醉」亂加動作

約砲壯男急拆套套　紅姐轉身「秒遞上1物」！網傻了

LIVE／薇帕外圍雨彈猛掃東台灣！氣象署最新說明

薇帕最快午後解除海警　專家揭1麻煩事

亞洲將成胃癌重災區　NG習慣趕快改

薇帕暴風圈還會擴大！風雨最猛在今天　最快下半天解除海警

紅姐最愛「行房伴手禮」　美女營養師認證有sense

2025下半年「3生肖」財運大爆發！升職加薪、投資獲利

台師大女足球員被逼抽血撐不住休學　父親不諒解離世

快訊／薇帕輕颱變強長胖了　大豪雨強灌花東

更多熱門

相關新聞

即／薇帕暴雨開轟！南橫公路驚見土石流

即／薇帕暴雨開轟！南橫公路驚見土石流

輕颱薇帕通過巴士海峽南部，受外圍環流影響，高雄市桃源區台20線臨105便道30K+300降下豪雨，造成土石崩落，導致道路受阻無法通行，目前公路局甲仙工務段正搶通中。

薇帕長胖　最大10級陣風！台南沿海防強風吹掀屋頂

薇帕長胖　最大10級陣風！台南沿海防強風吹掀屋頂

薇帕在南部海域沒侵台「北部也有強風」　專家、氣象署揭原因

薇帕在南部海域沒侵台「北部也有強風」　專家、氣象署揭原因

薇帕颱風今午最接近　下周二又有熱帶擾動成形

薇帕颱風今午最接近　下周二又有熱帶擾動成形

薇帕變胖！強風域「覆蓋半個台灣」

薇帕變胖！強風域「覆蓋半個台灣」

關鍵字：

颱風交通停航薇帕台灣

讀者迴響

熱門新聞

宏都拉斯「想復交台灣」讓中國急了

賓賓哥醫院直播還稱「病患頂多剩兩週」

送水小妹竟是「超大咖玉女」　江蕙當場嚇到尖叫

薇帕可能到中颱！　大豪雨炸10縣市

薇帕威力恐升級！今晚起豪雨連轟3天

夏日1神器在蝦皮賣是違規　13賣家被罰了

清純歌手狂蹭牆！爆性愛成癮染病

薇帕再增強！一圖看未來天氣

店家宣傳726不同意不用投票　市議員喊告

青龍／《苦盡柑來》奪大賞！「IU男友」李濬榮一句話自嘲全場笑了

即／大樂透「頭獎4.4億」號碼出爐　

她賣股票照顧病母挨告　無罪原因曝光

綠委手舉支持《虐殺兒童罪》卻反對1條文　郭昱晴解釋原因又舉例

快訊／《苦盡》IU奪視后！當場哽咽到發抖：謝謝世上的愛純與金明

SOD是真的！　AV女優曝「拍片喝醉」亂加動作

更多

最夯影音

更多

【教練50秒霸凌音檔曝】女學生怨當白老鼠遭嗆：早該退學

【15萬的倒退嚕】當你在電扶梯上遇到城鎮韌性演習 只能當個NPC了

【拒檢還衝撞！】台北信義路檢遭衝撞 警連開2槍後遭圍捕

【無視演習？】演習警報響了還趴趴走！金門女騎士衝ATM領錢...最高開罰15萬

Coldplay演唱會成「抓姦現場」　網瘋傳CEO道歉聲明

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面