離島交通船114班停駛　南橫公路坍方阻斷

▲台東縣海端鄉台20線南橫公路下馬路段發生邊坡坍方。（圖／公路局提供）

記者李姿慧／台北報導

薇帕輕颱持續增強變胖，暴風圈正進入台灣南方近海，今天離島交通船有14航線、114航次停航。航空部分，國內線也取消8架次班機。公路部分，台東縣海端鄉台20線下馬路段邊坡坍方，雙向阻斷無法通行；台9線蘇花路廊和仁到崇德邊坡一度出現土石流封閉，目前已清理恢復放行，但不排除再預警封閉。

受薇帕颱風影響，交通部航港局宣布，今(19日)共有14航線、114航次停航，其中東港-小琉球開航23航次、停航27航次；鹽埔-小琉球開航3航次、停航3航次；金門-石井全部4航次停航；金門-五通全部24航次停航；基隆-馬祖全部2航次停航；南竿-莒光開航2航次、停航4航次。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另南竿-北竿開航18航次、停航18航次；南竿-東引全部1航次停航；南竿福澳-福州琅岐全部4航次停航；北竿白沙-福州黃岐全部4航次停航；綠島-蘭嶼全部2航次停航；富岡-綠島全部停航13航次；富岡-蘭嶼全部停航4航次；後壁湖-蘭嶼全部4航次停航。

民航局則表示，薇帕颱風影響，今日截至上午10時，國內線取消8架次，國際暨兩岸航線正常。

公路部分，台東縣海端鄉台20線186K+000下馬路段，今上午8時25分發生邊坡坍方，導致雙向道路阻斷無法通行。另因薇帕颱風影響，中橫山區強降雨，台8線關原至太魯閣道路預警封閉。

蘇花路廊和仁~崇德路段受薇帕颱風外圍環流間歇性降雨影響，且多數邊坡出現泥流，為確保用路人、車安全，今上午8時30分採預警性封路，執行-只出不進，進駐搶修人員辦理道路巡查清理後，已於9時20分恢復放行，

不過但該路段邊坡仍不穩定，台9線154.7k~165.7k(和仁~崇德)及台9丁線60.3K~63.6K(和中~和仁路段)將視最新雨情及路況，不排除再實施預警性道路封閉。