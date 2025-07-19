持續增強中！薇帕遠離台灣後「周日至下周三」天氣曝光

▲薇帕颱風預計深夜逐漸遠離台灣。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急）



網搜小組／劉維榛報導

薇帕颱風持續增強中！氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》指出，目前薇帕暴風圈通過恆春及屏東近海，不過它移動速度快，預計深夜逐漸遠離台灣。至於未來天氣部分，明至下周三（20至23日）各地天氣都不穩定，不定時短暫雷陣雨，尤其南部、東部下雨時間長。

粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》最新指出，薇帕颱風持續增強中，將達輕颱上限，即將增強為中度颱風，它目前正通過巴士海峽（台灣以南），暴風圈通過恆春及屏東近海。

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《台灣颱風論壇｜天氣特急》進一步說明，隨著颱風位置來到台灣西南方，南部地區雨勢逐漸增強，今天夜晚至明天凌晨，留意一陣陣雨勢，沿海強陣風。

也因為薇帕颱風移動速度很快，《台灣颱風論壇｜天氣特急》表示，今天深夜它會逐漸遠離，預計明日上午侵襲中國廣東及港澳地區。

至於民眾最關心的未來天氣部分，《台灣颱風論壇｜天氣特急》預測，即使颱風遠離，但台灣仍位於低壓帶中，水氣依然相當豐沛，因此「周日至下周三各地天氣依然相當不穩定，不定時短暫雷陣雨，尤其南部、東部下雨時間長」。

另外，是否有新颱風將要生成？《台灣颱風論壇｜天氣特急》分析，下周三菲律賓東方另一個熱帶系統快速發展，有機會朝台灣附近靠近，但動向變數非常大還需要幾天時間觀察。

氣象署技正謝佩芸表示，薇帕颱風強度略為增強，暴風半徑未來還有擴大趨勢。今天颱風離台灣最近，預計下半天將離開台灣近海。受到颱風外圍環流影響，花蓮山區和台東山區降雨將達大豪雨等級，花東、宜蘭、高屏、恆春半島等也有豪雨。另外，雙北、宜蘭、高屏、桃園、台中山區也會有局部大雨。