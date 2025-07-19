薇帕外圍環流通過中！「搖滾區現況曝光」：超級豪大雨

▲南部受颱風外圍環流挾帶明顯風勢影響。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急）



網搜小組／劉維榛報導

氣象署指出，薇帕今（19日）中午距離台灣本島最近，要注意寬廣的外圍環流帶來的降雨。氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急 》最新表示，高雄、屏東注意一波大雨及強風。不少網友正處颱風搖滾區，並回報風雨狀況，「鼓山區暴雨中」、「屏東市開始暴雨了」、「高雄岡山區超級豪大雨」。

粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》最新發文，目前颱風外圍環流通過中高雄、屏東注意一波大雨及強風。

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網友紛紛回報，「鳳山大雨」、「屏東市開始暴雨了」、「高雄大樹大雨中」、「鼓山區暴雨中」、「高雄楠梓大雨中」、「台南安平下雨中」、「台東大雨」、「台中悶到炸」、「高雄新興大雨」、「台北市文山區風大陣雨」。

薇帕颱風今日上午8時位於鵝鑾鼻的南南西方約240公里之處，以每小時24公里速度，向西北西轉西進行。氣象署持續發布海上颱風警報，氣象署技正謝佩芸表示，颱風強度略為增強，暴風半徑未來還有擴大趨勢。

今天颱風離台灣最近，預計下半天將離開台灣近海。受到颱風外圍環流影響，花蓮山區和台東山區降雨將達大豪雨等級，花東、宜蘭、高屏、恆春半島等也有豪雨。另外，雙北、宜蘭、高屏、桃園、台中山區也會有局部大雨。

風力部分，比較強地區包括台灣南北兩端和高山、離島等地區，新竹以北、宜蘭、東南部、屏東有平均風6級、陣風8級強風，颱風往西移動過程，今天下半天西南部沿海也會有較強風力。