明午前4縣市達停班課標準　最新風雨預測出爐

▲氣象署最新雨量預測。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

薇帕輕颱暴風圈正在通過台灣南部近海，外圍環流挾帶強風豪雨，氣象署最新風雨預測也出爐，截至明天(20日)下午14時前，有4地區雨量預測達停班停課標準，包括南投縣山區、高雄市山區、花蓮縣山區、台東縣山區，是否停班停課將由地方政府決定。

根據氣象署公布新風雨預測，目前有4地區雨量達停班停課標準，包括南投縣山區24小時雨量預測有150-250毫米、高雄市山區雨量預測達150-250毫米、花蓮縣山區累積雨量預測達350-490毫米、台東縣山區雨量預測達350-490毫米。

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明天清晨6時前風力預報無縣市達停班課標準，不過今天傍晚6時前達標地區則包括新北市濱海鄉鎮平均風7級、陣風10級；桃園市濱海鄉鎮平均風7級、陣風10級；恆春半島平均風7級、陣風10級。

根據「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，才可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課，但是否停班停課，由各縣市政府自行決定。