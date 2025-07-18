假期變噩夢！皇家加勒比郵輪爆群聚「逾140人不適」　疑諾羅肆虐

▲ 皇家加勒比郵輪在墨西哥航程中爆發腸胃疾病，超過140人出現嘔吐及腹瀉症狀。（圖／翻攝自X）

圖文／CTWANT

皇家加勒比（Royal Caribbean）旗下郵輪「海洋領航者號」（Navigator of the Seas）近期在航行途中發生群聚感染事件，共有134名乘客及7名船員出現嘔吐、腹瀉及腹痛症狀，總計逾140人染病，目前確切病因仍在調查中。

據《每日郵報》與《太陽報》報導，海洋領航者號4日自洛杉磯啟航，預計前往墨西哥，並於8日停靠巴亞爾塔港（Puerto Vallarta），最後於11日返回洛杉磯，期間陸續有乘客出現腸胃不適等疑似與諾羅病毒（Norovirus）有關症狀。諾羅病毒為高度傳染性病毒，常引發嘔吐、腹瀉、發燒、頭痛及全身痠痛等症狀，患者多數在1至3天內恢復，但仍可能持續傳播。

美國疾病管制與預防中心（CDC）指出，目前尚未確認病因，但症狀與諾羅病毒相符。該病毒常見於封閉或人潮密集的環境，如醫院、學校、養護機構及郵輪，並可透過食物、水源或接觸受污染表面傳染。據了解，海洋領航者號於2002年下水，2024年完成翻新，可容納約3300名乘客，設有17間酒吧、12間餐廳、攀岩牆、衝浪模擬器與溜冰場，未料這場疫情卻為旅客的夢幻假期蒙上陰影。

針對此次疫情，皇家加勒比表示，已加強清潔與隔離措施，包括將出現症狀的旅客隔離，並強化公共區域與餐飲區消毒。「旅客與船員的健康安全始終是我們的首要任務，船上清潔標準遠高於公共衛生要求，」公司發言人向《今日美國》強調。

事實上，郵輪群聚事件並非首次發生。今年2月，皇家加勒比另一艘「海洋光輝號」（Radiance of the Seas）在阿拉斯加航程中，也曾爆發逾90人感染腸胃疾病。據CDC統計，今年已通報18起符合公開標準的郵輪腸胃疾病事件，絕大多數與諾羅病毒有關，雖僅占整體病例約1%，但近期「新優勢株」在陸地與海上皆活躍，增加疫情風險。

▲ 皇家加勒比強調已採取隔離與加強清潔措施，以防疫情擴散。（圖／翻攝自X）

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