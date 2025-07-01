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搭迪士尼郵輪墜船　勇猛爸跳海救女兒「狂游20分鐘」救援畫面曝

搭迪士尼郵輪墜船　英雄爸跳海救女兒「狂游20分鐘」救援畫面曝。（圖／翻攝自X）

▲勇爸跳海救回女兒。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

美國一名女童和父親一同搭乘迪士尼郵輪時意外墜船，父親發現女兒落水後緊急跳入水中，最後奇蹟抓住了女兒，在水中不斷游了20分鐘，最後獲得救援船救援，驚險救難過程被船上其他乘客分享。

事件6月29日發生在迪士尼夢想號(The Disney Dream)郵輪上，這艘可容納4千旅客的船，從佛州出發前往巴哈馬群島，剛結束為期4天的旅程，準備返回羅德岱堡市(Fort Lauderdale)途中傳出意外，一名女童不小心墜船。

船上乘客表示，當時船上突然響起警報聲，才發現有一名女童墜船，女童的父親為了救她也跟著跳入水中，迪士尼工作人員立即採取救援行動，船上許多乘客都在為他們祈禱。

從乘客分享的影片中可看到，迪士尼的救援船成功把落水父女帶回船上，小船在波濤洶湧的大海中行駛著，爸爸懷中緊緊抱著女兒，2人最後平安獲救，當2人上船時，船上響起了巨大掌聲。

男子英勇救女兒的行徑，被網友稱讚是最強老爸，還有網友指出，男子在水中狂游了至少20分鐘才獲救。迪士尼郵輪公司發言人對外表示，船員迅速從水上救出2名乘客，多虧了船員的卓越技術和快速行動，確保2人能在短時間內安全返回船上。

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