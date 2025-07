搭迪士尼郵輪墜船　勇猛爸跳海救女兒「狂游20分鐘」救援畫面曝

▲勇爸跳海救回女兒。(圖/翻攝自X)

記者李振慧/綜合報導

美國一名女童和父親一同搭乘迪士尼郵輪時意外墜船,父親發現女兒落水後緊急跳入水中,最後奇蹟抓住了女兒,在水中不斷游了20分鐘,最後獲得救援船救援,驚險救難過程被船上其他乘客分享。

事件6月29日發生在迪士尼夢想號(The Disney Dream)郵輪上,這艘可容納4千旅客的船,從佛州出發前往巴哈馬群島,剛結束為期4天的旅程,準備返回羅德岱堡市(Fort Lauderdale)途中傳出意外,一名女童不小心墜船。

Wow, total chills watching this rescue of father and daughter after the dad jumped in to save her when she fell overboard off of The Disney Dream cruise ship. Dad of the year right there. pic.twitter.com/JzxPdaSTg3