搭迪士尼郵輪墜船　勇猛爸跳海救女兒「狂游20分鐘」救援畫面曝

▲勇爸跳海救回女兒。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

美國一名女童和父親一同搭乘迪士尼郵輪時意外墜船，父親發現女兒落水後緊急跳入水中，最後奇蹟抓住了女兒，在水中不斷游了20分鐘，最後獲得救援船救援，驚險救難過程被船上其他乘客分享。

事件6月29日發生在迪士尼夢想號(The Disney Dream)郵輪上，這艘可容納4千旅客的船，從佛州出發前往巴哈馬群島，剛結束為期4天的旅程，準備返回羅德岱堡市(Fort Lauderdale)途中傳出意外，一名女童不小心墜船。

Wow, total chills watching this rescue of father and daughter after the dad jumped in to save her when she fell overboard off of The Disney Dream cruise ship. Dad of the year right there. pic.twitter.com/JzxPdaSTg3 — Jimni38 (@Jimni38) June 30, 2025

船上乘客表示，當時船上突然響起警報聲，才發現有一名女童墜船，女童的父親為了救她也跟著跳入水中，迪士尼工作人員立即採取救援行動，船上許多乘客都在為他們祈禱。

從乘客分享的影片中可看到，迪士尼的救援船成功把落水父女帶回船上，小船在波濤洶湧的大海中行駛著，爸爸懷中緊緊抱著女兒，2人最後平安獲救，當2人上船時，船上響起了巨大掌聲。

男子英勇救女兒的行徑，被網友稱讚是最強老爸，還有網友指出，男子在水中狂游了至少20分鐘才獲救。迪士尼郵輪公司發言人對外表示，船員迅速從水上救出2名乘客，多虧了船員的卓越技術和快速行動，確保2人能在短時間內安全返回船上。