星凝天蝕2號郵輪密集探訪　今年第3度停泊花蓮港

▲今年4月17日花蓮港以噴水儀式歡迎星凝天蝕2號（SCENIC ECLIPSE II）進港。（圖／花蓮港務分公司提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

星凝天蝕2號（SCENIC ECLIPSE II）於6月19日到訪花蓮港後，航向基隆港進行母港（Turnaround）作業，原船旅客於6月20日抵達基隆港下船後離台，當日將載新一批旅客於基隆港登輪，並於6月21日第3次再造訪花蓮港，短時間密集探訪花蓮，為花蓮觀光帶來新契機。

星凝天蝕2號（SCENIC ECLIPSE II）為巴哈馬（Bahamas）船籍，船長168.0公尺、船寬22.0公尺、總噸數17,592噸、吃水-5.6公尺、可載客數228人，建造年份2023年。為一艘乘客船員比接近 1:1的高端豪華郵輪，可提供乘客個人化的服務和更高的隱私。

▲今年4月17日以迎賓舞歡迎搭乘星凝天蝕2號（SCENIC ECLIPSE II）國際旅客。

本次郵輪約有190位旅客，旅客主要來自澳洲及美國等國家，下船後將到太魯閣國家公園、港天宮、松園別館以及充滿日式風情的慶修院、將軍府等景點遊憩。

花蓮港通關站現除提供完整CIQS設備，並有外幣兌匯、在地伴手禮銷售等服務，另花蓮縣政府也特別安排多位美語觀光大使於站內提供旅遊諮詢。

為吸引國際郵輪到訪花蓮，提升0403震後地方觀光，花蓮港務分公司推出今年凡靠泊花蓮港之國際郵輪，免收碇泊費、旅客服務費及港區清潔費等之優惠，今年將有5艘國際郵輪首航花蓮港，期待郵輪為花蓮觀光帶來龐大商機。