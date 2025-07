退休後「搬到郵輪上」爽玩15年！　加州女師：省多了

▲住宅式郵輪「奧德賽號」(Villa Vie Odyssey)。(圖/翻攝臉書Villa Vie Residences)

記者吳美依/綜合報導

美國加州女教師雪倫(Sharon Lane)退休後,決定放棄陸地上的住宅,搬到郵輪上度過未來15年,因為她宣稱,這比住在加州便宜多了。

紐約郵報等外媒報導,雪倫曾是一名高中外語教師,在住宅式郵輪「奧德賽號」(Villa Vie Odyssey)買了一間別墅艙房,她把畢生積蓄花在這趟郵輪之旅上,計畫未來15年都在海上生活。

77歲的雪倫受訪時說,「對我來說,這不僅負擔得起,像這樣住在這裡,實際上花的錢還更少,大家都會照顧我,而不是我照顧每一個人。你此生要做的所有家事?完成了。如果你把所有待辦事項寫在一張紙上,然後劃掉任何不好玩的活動,那就是我們現在的生活了。」

