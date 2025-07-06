退休後「搬到郵輪上」爽玩15年！　加州女師：省多了

▲住宅式郵輪「奧德賽號」（Villa Vie Odyssey）。（圖／翻攝臉書Villa Vie Residences）

記者吳美依／綜合報導

美國加州女教師雪倫（Sharon Lane）退休後，決定放棄陸地上的住宅，搬到郵輪上度過未來15年，因為她宣稱，這比住在加州便宜多了。

紐約郵報等外媒報導，雪倫曾是一名高中外語教師，在住宅式郵輪「奧德賽號」（Villa Vie Odyssey）買了一間別墅艙房，她把畢生積蓄花在這趟郵輪之旅上，計畫未來15年都在海上生活。

77歲的雪倫受訪時說，「對我來說，這不僅負擔得起，像這樣住在這裡，實際上花的錢還更少，大家都會照顧我，而不是我照顧每一個人。你此生要做的所有家事？完成了。如果你把所有待辦事項寫在一張紙上，然後劃掉任何不好玩的活動，那就是我們現在的生活了。」

A former foreign language teacher from Orange County has set sail and is now enjoying her retirement on a cruise ship that is traveling the world for the next 15 years.https://t.co/3fCaECl8wQ pic.twitter.com/T4FrQIJ9hi — NBC Los Angeles (@NBCLA) July 2, 2025

「奧德賽號」共有8層甲板，可以容納650名乘客，計畫以3年半作為一次航程周期，造訪147國、一共425個目的地。雪倫6月16日正式登船，目前已經航行至溫哥華，將一路前往阿拉斯加，跨越太平洋，前往日本與台灣。

船上設施則包括娛樂休息室、酒吧、夜店、圖書館、健身房、水療中心（SPA）、泳池、球場等。與雪倫類似房型的別墅船艙，一次性費用為12萬9999美元（約新台幣376萬元），若為單人旅客，則是每月大約2999美元（約新台幣8.6萬）。