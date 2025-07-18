國際郵輪回歸潮爆發「全年605艘進港」　高雄成長近2倍

▲麗星郵輪探索星號11月16日以母港首航高雄港，並前往日本、越南、菲律賓等地。（圖／麗星郵輪提供）

記者李姿慧／台北報導

郵輪熱潮升溫，今年國際郵輪預報將達605艘，雖仍未達疫情前高峰，但旅客上看111.9萬人次，較疫情前成長6%，其中高雄港全年預報達107艘次，較113年59艘次大幅成長近2倍。

根據114年國際郵輪預報共有605艘次，其中母港334艘次，掛靠港271艘次，其中基隆港最多，高達448艘次，高雄港其次，有107艘次，花蓮港掛靠港則有20艘次，蘇澳港10艘次，安平港2艘次，澎湖港則有18艘次。今年整體預估旅客上看111.9萬人次，比2019年的105.47萬人次成長6%。

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其中高雄港國際郵輪業務迎來亮眼成績，今年全年預報達107艘次，較113年59艘次大幅成長近2倍。下半年更將預計迎接71艘次國際郵輪，含母港航線34艘次及掛靠港航線37艘次，預估可帶來逾10萬人次旅客，為高雄在地觀光注入人潮與商機，展現積極招商具體成果。

▲歌詩達郵輪莎倫娜號10月份將於高雄港展開母港航程。（圖／港務公司提供）

其中海洋富士號將於9月25日首航高雄港，飛鳥二號則於12月30日靠泊高雄港，且將會首次待在高雄港迎接新年，未來更規劃於115年擴增掛靠高雄港航線，展現台灣港務公司赴日招商成果。

此外，太魯閣國家公園受113年0403地震損壞嚴重，經修復，已在今年7月1日重新開放遊客進入太魯閣台地及遊客中心、天祥遊憩區、西寶以西之景點、崇德遊憩區、同禮部落、山海聚落小旅行等景點。部分受災嚴重區域如中橫公路沿線的長春祠、砂卡礑步道、燕子口、布洛灣、錐麓古道與九曲洞等地，尚在進行地質評估與復建作業，仍處封閉狀態，暫不對外開放。

不過花蓮仍有其他景點吸引國際旅客，大型國際郵輪如11.5萬噸級鑽石公主及8.3萬噸級威士特丹將於115年陸續重返花蓮， 預估每航次將帶來數千名旅客。

另花蓮港今年也迎接10艘國際郵輪，其中5航次為探索型郵輪，4月17日到港的第一艘國際郵輪星凝天蝕2號(SCENIC ECLIPSE II)就是探索型郵輪，該郵輪接連於6月19日及6月21日密集三度到訪花蓮港，旅客對花蓮的天然景色及原住民文化留下深刻印象。

▲日本商船三井株式會社所屬的「日本丸郵輪」113年6月30日首次造訪蘇澳港。（圖／港務公司提供）

另外蘇澳港旅運中心自113年6月正式啟用以來，逐漸成為國外郵輪業者注目的新興靠泊選擇。近期已有多家郵輪公司與旅行業者陸續前往宜蘭踩線，實地勘察港區與周邊景點。

根據統計，113年蘇澳港共接待1,238位國際旅客，另配合蘇花海運疏運完成7,589人次的國內旅客運輸。展望114年，預計有5艘國際郵輪靠泊，總旅客人次可望突破3,200人。