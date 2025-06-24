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食品中毒高峰期！諾羅病毒感染力強　醫籲：5要2不

▲▼稽核人員宣導食品在製備、烹調、儲存或販售過程之相關規定處理，避免引發食品中毒事件。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

▲▼稽核人員宣導食品在製備、烹調、儲存或販售過程之相關規定處理，避免引發食品中毒事件。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

隨著炎炎夏日到來，氣溫節節升高，花蓮縣衛生局提醒民眾，夏季是食品中毒的高峰期，若食品在製備、烹調、儲存或販售過程處理不當，極易導致細菌滋長，進而引發食品中毒事件。因此調理食品應謹守「要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要注意保存溫度、要徹底加熱」之五要原則，以預防食品中毒事件之發生。

▲▼稽核人員宣導食品在製備、烹調、儲存或販售過程之相關規定處理，避免引發食品中毒事件。（圖／花蓮衛生局提供，下同）
 
花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，二人或二人以上攝取相同之食物而發生相似之症狀，並且自可疑的食餘檢體及患者糞便、嘔吐物等人體檢體，或者其它有關環境檢體如：水、土壤中分離出相同類型之致病原因，則稱為一件「食品中毒」。近期接獲數起疑似食品中毒通報，經初步檢驗，發現病因物質為諾羅病毒。諾羅病毒傳染力強，常見於受污染的食物（特別是貝類海鮮）或飲水，以及接觸患者的嘔吐物或糞便。常見的原因包括食材未充分加熱、長時間置於室溫下、交叉污染，以及個人衛生習慣不良等。為保障民眾飲食健康，呼籲鄉親牢記預防食品中毒的「五要二不」原則：

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一、五要
1.要洗手：調理食品時，手部要清潔，傷口要包紮。
2.要新鮮：食材要新鮮，用水要衛生。
3.要生熟食分開：處理及盛裝生熟食，需使用不同器具，避免交叉污染。
4.要澈底加熱：食品中心溫度超過70℃，細菌才容易被消滅。
5.要注意保存溫度：冷藏低於7℃，經烹煮或易腐敗食品，建議低於5℃；
熱藏則保持於60℃以上，室溫不宜放置過久。

二、二不
1. 不要飲用山泉水。
2. 不要食用不明的動植物。

▲▼稽核人員宣導食品在製備、烹調、儲存或販售過程之相關規定處理，避免引發食品中毒事件。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

衛生局呼籲牢記預防食品中毒的「五要二不」原則。

朱家祥進一步說明，調理食品時，要洗淨雙手、有傷口要包紮；注意食材新鮮度、不過量採買；製備餐點時生熟食要分開處理，並要澈底加熱到中心溫度70°C以上；另外，不管是在家未食用完的菜餚，或打包外帶的餐點，都要儘速冷藏保存在7°C以下，並記得充分復熱後再享用。
 
花蓮縣衛生局提醒，常見的食品中毒症狀包括腹瀉、噁心、嘔吐、腹痛、發燒、頭痛及虛弱等，但不一定所有的症狀都會同時發生。患者年齡、個人健康狀況、引起食品中毒的致病原因種類以及吃了多少被污染的食品等因素。發生食物中毒案件，應先將患者送醫，並保留患者剩餘的食品及嘔吐物；保留時，應該放置冷藏保存，以提供衛生單位查驗。同時，請配合衛生單位的調查，以便儘早釐清食品中毒發生原因，共同保障民眾食的安全。

民眾如對食品安全有所疑慮，或發現可疑之違規食品，歡迎於上班時間撥打花蓮縣衛生局食品服務專線03-8226959洽詢。

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