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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

選區調整！竹北市拆2選區　彰化、雲林、基隆、竹市增原住民議員選區

▲▼中央選舉委員會，中選會，中選會示意圖。（圖／記者陳家祥攝）

▲中央選舉委員會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

中央選舉委員會今（18日）審議通過下屆直轄市、縣（市）議員選舉之選區變更案，包括新竹縣、彰化縣、雲林縣、基隆市及新竹市等都要變更調整。其中新竹縣第1選舉區（竹北市）劃分為2選舉區；彰化縣、雲林縣、基隆市及新竹市分別增設平地或山地原住民議員選舉區，中選會將於12月24日前依法發布選舉區變更公告。

中選會表示，依《公職人員選舉罷免法》規定，直轄市、縣（市）議員選舉區由中選會劃分，已於113年即函請各直轄市、縣（市）選舉委員會針對下屆直轄市、縣（市）議員選舉區是否須變更進行檢討。

其中，新竹縣、彰化縣、雲林縣、基隆市及新竹市提出選舉區變更建議意見，其餘直轄市、縣（市）均建議維持本屆議員選舉區之劃分。

中選會指出，新竹縣竹北市受新竹科技園區等產業園區發展及遷住人口影響，西區、東區發展呈現差異，且第1選舉區（竹北市）選出名額12名，為適度調整選舉區規模，合理反映民意代表性，因此通過新竹縣選舉委員會所擬議之選舉區變更案，將鐵路以西之尚義里等15里劃為第1選舉區，鐵路以東之竹北里等16里劃為第2選舉區。

另外，依113年8月修正公布的《地方制度法》第33條第2項規定及戶籍統計人口數，彰化縣、雲林縣、基隆市及新竹市應新增平地原住民議員或山地原住民議員名額。

依各該直轄市、縣（市）選舉委員會的建議，彰化縣增設第10選舉區（彰化縣山地原住民）；雲林縣增設第7選舉區（雲林縣平地原住民）、第8選舉區（雲林縣山地原住民）；基隆市增設第9選舉區（基隆市山地原住民）；新竹市增設第7選舉區（新竹市山地原住民）。

中選會強調，直轄市、縣（市）選舉區如有變更，應於公職人員任期或規定之日期屆滿1年前發布，本屆直轄市、縣（市）議員任期於115年12月25日屆滿，因此將於114年12月24日前依法發布選舉區變更公告。

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中選會選區調整竹北市原住民議員選區

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