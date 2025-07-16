大罷免倒數10天　凌濤揭綠營奧步：賴清德可能下周就宣布戒嚴？

▲國民黨桃園市議員凌濤。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

首波罷免案7月26日登場，國民黨今（16日）召開「惡罷只靠仇恨，慎防罷免十大奧步！」記者會，國民黨智庫副執行長凌濤指出，國民黨在726罷免投票的倒數10天召開記者會，提醒大家慎防奧步，民進黨團總召柯建銘前幾天才恐嚇要用刑法100條對付在野立委，賴清德總統會不會下周就宣布戒嚴？

凌濤指出，民進黨的選前爛招劣跡斑斑，罷免投票前可能的十大奧步，首先是投票前以賭盤資訊引導選戰方向，近日就有名嘴在節目上提及地下賭盤指標等，涉及違法，檢調難道還不約談？其次則是賴清德、柯建銘可能緊急宣佈戒嚴，南韓前總統尹錫悅宣布戒嚴對抗國會議員時，民進黨立院黨團立即貼文支持，如今會不會依樣畫葫蘆？柯建銘前幾天才恐嚇要用刑法100條對付在野立委，會不會時間點就在下周？

第三，凌濤表示，目前台美關稅談判無進展，總統出訪細節也未定之時，民進黨可能藉由製造外交成功的假象推動罷免，賴清德總統上次出訪說是外交突破，結果卻被發現是跑到夏威夷牧場去看假恐龍，所謂突破完全是假象，賴總統內心對出訪很焦慮，因為擔心自己無法突破蔡英文的門檻，應該對國人清楚交代。

國民黨文傳會主委林寬裕則表示，罷團與民進黨如果不抹黑、抹紅，不利用虛假訊息，就不會選舉，他列舉綠營第四、五個可能奧步，分別是抹紅國民黨，刻意升高兩岸衝突，虛構藍、白兩黨亂砍預算。林寬裕強調，第六奧步是中選會行政不中立，中選會早就成為特定黨派的鷹爪，先前地方政府希望鼓勵市民726要踴躍投票，竟然被中選會以行政中立為由阻止，鼓勵投票何時變成行政不中立？中選會不希望看到大家踴躍出來投票而以各種方法阻撓，呼籲大家應該要謹慎明辨，我們不要一黨獨大，726站出來踴躍投下不同意罷免票。

其他四種奧步，國民黨發言人楊智伃指出，民進黨會透過虛假影視作品，抹紅國民黨，散布仇恨恐懼，以來源不明的走路工，自導自演抹黑造謠，並且透過反串方式，誤導民眾投票，以及胡亂發送細胞簡訊，製造國人恐慌，就像2024大選前民進黨政府發布國家級警報簡訊一樣。

楊智伃說，民進黨的「十大奧步」不斷困擾在野黨與民眾，呼籲大家要看清這次大罷免，民進黨以造謠、抹黑干擾台灣民主向前進步，國民黨在罷免最後階段也會持續宣傳政績，並說明澄清民進黨的所有謊言。