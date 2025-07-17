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大罷免不能喊告急？　黃暐瀚：不講民調沒限制、有人檢舉會查

▲中選會主委李進勇。（圖／記者湯興漢攝）

▲中選會主委李進勇。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

首波大罷免投票7月26日登場，中選會主委李進勇針對是否能講「告急」等字眼的回答，讓外界解讀成「不能喊告急」。對此，媒體人黃暐瀚今（17日）分析，自己認為李進勇只是有套說詞要宣讀，回答內容跟問題其實沒有相關。他強調，自己的答案就是「只要不講民調沒有什麼限制」，但雖然沒有限制，如果有人檢舉還是個案去查，不知道為什麼李進勇講不清楚，或者有些想法或忌憚，簡單講到投票為止，完全不要提到民調。

16日媒體追問中選會主委李進勇是否「告急」字眼也不行講？李表示，法律規定很清楚，即便是具有民調的外觀，嚴格說起來，並不是跟學理上所謂的民調有若干差距，但在實務上就個案認定，「還是會認為它有違反規定」。

至於掉幾席、幾席危險，如國民黨缺幾%投票率，是否都不行？李進勇回應，「個案的話，我們會做這個具體事實的認定。」

對此，黃暐瀚於節目《POP撞新聞》表示，選舉跟罷免沒有前例嗎？過往這麼多次罷免案，難道沒有罷團喊話大家出來投票，不然會罷不過？沒有候選人講自己很危險，拜託大家？

黃暐瀚表示，李進勇開場講「是的」，影響了大家得到的訊號，自己認為只是李進勇有一套說詞要宣讀出來，所以回答的內容跟記者問得問題，其實沒有相關，你說你的、我說我的，最後變成不能喊告急。

黃暐瀚直言，為什麼敢這樣講，因為自己去問了中選會、李進勇到底什麼意思，中選會也發出新聞稿，自己覺得李進勇講得不清楚，大家聽得也很模糊，第一段聽不出來在講什麼，如果自己在現場會繼續追問，後面記者追問是正確的，李進勇的回答還是不夠，自己會明確請教「所以任何人喊告急有沒有違法？有沒有就好」。

接著，黃暐瀚播放一段影片，內容是藍委許宇甄詢問李進勇是否不能喊告急，李進勇則回答「我沒有說不能，但我不方便就這個問題在這個場合，跟大家說這個可以、那個不可以」，許宇甄繼續追問受訪時是否提到不能喊搶救？李進勇則回答「黑白講，沒有啦」。看起來就是前面媒體訪問，李進勇講一大堆也沒有說能或不能。

黃暐瀚強調，自己的答案就是「只要不講民調沒有什麼限制」，但是雖然沒有限制，如果有人檢舉還是要個案去查，不能通案告訴大家什麼可以、什麼不行，就這麼簡單，不知道為什麼李進勇主委講不清楚，或者有一些想法或忌憚。

黃暐瀚總結，因此李進勇受訪脫口「是的」，後面講得那一段又跟問題無關，所以中選會確實講得不清楚，簡單講現在到投票為止，完全不要提到民調。

▼ 政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）

▲▼ 政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）

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