許宇甄問能否用告急搶救　綠委諷「欠缺選戰經驗」選舉罷免同套法

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

首波大罷免726登場，依法從16日起0時就不能散布各種民調。國民黨立委許宇甄昨日詢問中選會主委李進勇能否用「搶救」、「告急」等字眼時，李並未明確回應，事後中選會透過聲明補充，罷免正反雙方並非不可以使用告急或搶救等詞，選務機關予以尊重，但不可藉告急、搶救挾帶民調。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（17日）也說，選舉罷免用同套法，選舉可以用，罷免就可以用，有經驗人都清楚，恐怕許宇甄是不分區立委，沒有親自參與過選舉，並不清楚選舉作業程序，故意拋出這樣的提問。

吳思瑤上午受訪表示，國民黨立委利用考察時間對中選會李進勇主委拋出疑問，好像拋出的是許宇甄，恐怕她是不分區立委，沒有親自參與過選舉，並不清楚選舉作業程序。自己是參與多次選舉的人，選罷法不管選舉罷免都是用同一套法律。選舉期間，只要禁制民調日期開始，就不能用任何方式挾帶民調、公布民調，這就會被罰，選舉如此，罷免亦復如此。

吳思瑤指出，同樣「告急」或「搶救」，選舉時可以做的，罷免時也是可以。有選戰經驗的人都非常清楚，選前喊告急、搶救，在法律規範上都是可以的。過去到現在也都可以看到選前告急的文宣一大堆，但如果藉此挾帶民調差多少%，就是違法。提問的國民黨立委恐怕是欠缺選舉經驗，故意拋出這樣的提問。

吳思瑤說，李進勇回答也依據法規跟過去多年的經驗法則，選舉怎麼辦，罷免就怎麼辦，告急、搶救可以就是可以，挾帶民調不行就是不行。

針對能否使用告急、搶救等字眼，中選會昨透過聲明補充，政黨及任何人自投票日前10日起至投票時間截止前，不得以任何方式發布、報導、散布、評論或引述罷免民意調查及其他各式具民意調查外觀之資料。違者，依公職選罷法第110條第6項規定，處新臺幣10萬元以上1百萬元以下罰鍰；若為政黨、罷免案提議人之領銜人、被罷免人及其受僱人、代理人或使用人違反者，則加重處罰新臺幣20萬元以上2百萬元以下罰鍰。

中選會強調，罷免正反雙方或其支持者等並非不可使用「告急」或「搶救」等詞彙，但仍應遵守公職選罷法相關規定，如不可藉由使用「告急」或「搶救」等詞彙挾帶民意調查資料，因民調禁制期間內，政黨或任何人依法均不能發布、轉載或評論民調等行為。