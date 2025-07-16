罷免投票遇颱風怎麼辦？李進勇曝2解方　遇1情況直接改期

▲立法院內政委員會今日上午考察「台北市中山區7月26日罷免投開票所規劃」。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

首波大罷免投票7月26日登場，外界關心，若遇到颱風是否會延期或照常舉行？中選會主委李進勇今（16日）說明，法律規定非常周延，有2方式解決，第一是改期，第二是換地方投票。若不能投開票的範圍達該選區1/3以上，就由中選會直接宣布改期投票。

立法院內政委員會今（16日）上午考察「台北市中山區7月26日罷免投開票所規劃」，包括國民黨立委許宇甄、徐欣瑩，無黨籍立委高金素梅，及民眾黨立委麥玉珍都出席，出席官員則有中選會主委李進勇。

許宇甄問到，今年首次在7月投票，但7、8月很多颱風，若遇到颱風，且沒有全面停班課，是否仍要進行投票，或是延期？

李進勇解釋，萬一真的不幸碰到颱風，法律規定非常周延，《選罷法》第66條、中選會頒布的作業處理辦法和工作人員應對手冊，及當天中選會、地方選委會緊急應變中心須知都有詳細規定。

李進勇說，若是部分或單獨投開票所因為天災或不可抗力情形不能進行投開票，有兩個辦法。第一個是「改期」，但這必須由直轄市縣市選舉委員會報經中選會核准；第二個是「換地方」投開票，這只要直轄市縣市地方選舉委員會決定，報經中選會備查即可。

李進勇進一步說明，如果不能投開票的範圍較大，達到該選舉區1/3以上，就直接由中選會宣布改期投票，改的時間3天前要公告投票日期；而這有整套規定，細節也有相關配套規定可以依循，中選會及各地選委會都會密集注意天氣狀況，並隨時採必要因應，呼籲社會大眾注意中選會發布的相關消息，但最好颱風不要來。