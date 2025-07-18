馬上踩紅線！張啓楷節目大談民調　吳崢已檢舉：最重罰2百萬

▲民眾黨立委張啓楷直播踩紅線。（圖／翻攝自YouTube／民眾之聲）



記者杜冠霖／台北報導

首波罷免投票7月26日將登場，依法從16日起0時就不能散布各種民調。然而，昨天白委張啓楷、藍委林沛祥在「民眾之聲」節目上大談目前民調，且全部公開轉播。張表示，從最近幾個民調，不支持大罷免的比例是多數，甚至多出X%（因選罷法規定無法詳列數字），支持大罷免比例低，但投票率X成至X成（因選罷法規定無法詳列內容），真的很可怕。由於相關談話內容明顯觸法，民進黨發言人吳崢今（18日）表示，藍白干預選舉公平，違法犯規又來！已經正式具名向中選會提出檢舉。

民眾黨立委昨在議場門口排班守夜，不時有藍委前往陪同，並由民眾黨媒體民眾之聲轉播，然而，白委張啓楷、藍委林沛祥聊天到一半時提到罷免案，林沛祥表示，他們很容易衝過25%，每個選區的委員都很擔心，跟自己的朋友說一定要出來投不同意罷免，不去投的結果就是劣幣驅逐良幣。

張啓楷直言，從最近幾個民調，不支持大罷免的比例是多數，甚至多出X%（因選罷法規定無法詳列內容），這場決戰就是投票率，現在狀況是怎樣，支持大罷免比例低，但投票率X成至X成（因選罷法規定無法詳列內容），真的很可怕，他們真的會衝出來投票。

林沛祥坦言，這真的很可怕，沒有看過這樣的情況，支持罷免的是少數，都幾乎都全部出來投票，支持他們的是一股恨、想法被蒙蔽、利益驅使都好，支持罷免真的是少數，但這個團體幾乎全都會出來投票。

民進黨發言人吳崢表示，選罷法規定，為了維護選舉公平公正，投票前倒數10天，也就是自7月16日凌晨0時起，全面禁止發布、轉述或引用與民調相關的內容。沒想到昨天晚上，民眾黨立委張啟楷、國民黨立委同時也是被罷免人林沛祥，竟公然在民眾黨官方頻道的直播上，大肆討論民調，違法事證明確，意圖影響選舉結果。今天已經正式具名向中選會提出檢舉。

吳崢指出，張啟楷、林沛祥以及民眾黨，違反選罷法第53條及110條。根據規定：政黨、候選人、罷免案提議人之領銜人、被罷免人及其受僱人、代理人或使用人：處新臺幣二十萬元以上二百萬元以下罰鍰。

吳崢表示，藍白在大罷免，已經是違法的慣犯，不僅至今仍然逃避偽造文書不面對，近期更傳出藍營縣市大量行政不中立、濫用行政資源事件，這都是對台灣民主制度的破壞，更是嚴重的干擾選舉公正。呼籲中選會立刻查辦！張啟楷身為立委、林沛祥本身更是被罷免人，這種公然企圖扭曲選舉的惡行，一定要被遏止！