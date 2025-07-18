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全球唯一！「喝咖啡賞北韓」星巴克爆紅　開幕7個月湧12萬人

▲▼星巴克在南韓京畿道金浦市月串面的觀景台上新開分店，距離北韓只有1.4公里。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 這間星巴克距離北韓僅1.4公里。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓境內一間星巴克門市因位處非軍事區（DMZ）邊界，成為全球唯一在品嘗咖啡的同時可一窺北韓領土的據點，開幕至今僅7個月便創下逾12萬人次光顧的紀錄，平均每日湧入逾600名遊客朝聖。

綜合《韓國時報》等韓媒，這間位於京畿道金浦市愛妓峰和平生態公園內的星巴克於去年11月29日開幕，坐落在生態公園觀景台頂端。透過咖啡廳的大片落地窗，遊客可遠眺僅1.4公里外的北韓黃海北道開豐郡。

▲▼旅客能邊享用星巴克的飲料與蛋糕，一邊欣賞北韓的景致。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼旅客能邊享用星巴克的飲料與蛋糕，一邊欣賞北韓的景致。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼從星巴克用望遠鏡，可以望向對面北韓開豐郡，甚至能一窺居民的生活樣貌。（圖／達志影像／美聯社）

南韓星巴克公司表示，這間門市迄今已接待逾12.3萬名訪客，假日人潮更可突破千人大關，幾乎是平日的兩倍。美媒CNN曾在去年11月的專題報導中形容此地為「能夠一邊喝咖啡一邊眺望隱士王國的地方」。

由於位處DMZ管制區內，遊客必須事先線上預約或現場購票，通過安檢後才能進入。且因地理位置特殊，這間星巴克門市營業時間較短，僅上午10時至下午4時30分開放，較一般門市縮短近3小時。

該門市客群以家庭遊客為主，食品類銷售比例較一般門市高出約30%。而這間星巴克也帶動生態公園觀光，今年1至4月總訪客數已達12萬9千人次，占去年全年19萬人次的68%，外國遊客更是激增至每月3300人，較去年同期翻倍成長。

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