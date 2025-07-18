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北韓小孩「冒死抓水蛭」暗黑實態曝！　做3個月夠全家吃1年

▲北韓兒童。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓山區兒童為養家，輟學採集水蛭。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

北韓北部山區的輟學兒童急速增加，然而背後卻藏著物資短缺與配給制度崩潰的嚴重社會問題。這些兒童因為貧困，只能輟學打工，其中有許多人會冒著生命危險，跑到國境邊界的鴨綠江捕捉「水蛭」。有人會專門向他們收購並走私賣到中國作為中藥材，光是3至4個月所得就可以購買全家一整年的糧食，諷刺的是，政府配給的卻只夠撐4個月。

根據《每日北韓》報導，近日常有孩童出現在鴨綠江河岸與惠山市郊外的農田，低頭翻石頭，只會尋找「水蛭」的下落，而這則是當地新的賺錢方式。這些採集水蛭的兒童的父母大多是在農場工作的農民，但是因為農場配給的糧食不足以支撐全家生活，因此小孩也只能被迫輟學，出門採集水蛭。

大型水蛭主要盛產於5月到10月，孩子們會在稻田與水渠間採集後乾燥，再以每10公克6元人民幣（約新台幣24.5元）的價錢賣給收購商，而商人會以每10公克8元人民幣（約新台幣32.7元）的價錢走私至中國，最終以每10公克10元人民幣（約新台幣40.9元）的價錢賣給中國人。

由於北韓幣貶值嚴重，再加上物價飆漲，如今1公斤白米約需1萬3700北韓圓（約新台幣10.48元），賣水蛭的所得成為家庭的維生關鍵。通常孩童外出採水蛭一次的收入可以購入2公斤白米，如果每天都外出採集，那麼3至4個月就可以賺進約1000元人民幣（約新台幣4093元），遠超過農民家庭一整年所能換得的配給量。

報導指出，北韓農民如果單靠政府的配給，1年的配給量只能讓一家三口撐過4個月；但1000元人民幣（約新台幣4093元），至少可熬過半年，所以大部分的家長會讓孩子輟學，並讓他們幫忙採水蛭貼補家用。

儘管如此，這樣的行為也伴隨著高風險。由於鴨綠江是中國與北韓邊境，當地警備森嚴，長期有國境警衛隊駐守於此。孩子們必須偷偷摸摸翻石頭採集水蛭，一旦被邊境軍人發現，恐面臨驅趕，甚至處罰。

有時候孩子被抓到時，會懇求對方稱，「我們會安靜地採完就離開。」但卻會被對方怒斥，「你們知道萬一外國媒體報導『北韓人靠吃蟲為生』的話，會怎麼辦嗎？」

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