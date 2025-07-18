　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

韓國百年暴雨狂炸！4死1失蹤、5千人緊急撤離　降雨426mm破紀錄

▲▼暴雨來襲，南韓忠清南道唐津市17日某高速公路發生山崩和土石流。（圖／路透）

▲暴雨來襲，南韓忠清南道唐津市17日某高速公路發生山崩和土石流。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

韓國從16日起再度迎來兩百年一遇的「極限暴雨」！受到極端氣候影響，忠清南北道、光州、大田、京畿道淪為豪雨重災區，造成全國4人死亡、1人失蹤，超過5100人緊急撤離家園，而光州在一天以內就降下超過426mm的雨量，河川氾濫、橋梁與堤防破損，超過60萬隻雞慘死，農作物嚴重受損。

根據《韓聯社》、《京鄉新聞》，南韓中央災難安全對策本部今（18）日指出，截至上午6時（台灣時間18日上午5時），這場帶來驚人降雨量的暴雨一共造成4人慘死、1人失蹤，不僅忠清南道瑞山市、禮山郡淪為重災區，光州市北區雲岩洞17日一天的降雨量就高達426.5mm，創下光州1939年開始進行氣象觀測以來的最高紀錄。

▲▼位於韓國西南部的光州廣域市17日暴雨成災，道路宛如小河。（圖／達志影像／newscom）

▲位於韓國西南部的光州廣域市17日暴雨成災，道路宛如小河。（圖／達志影像／newscom）

在京畿道烏山市佳長洞，一名40多歲男性開著白色轎車行經高架橋沿線旁的道路，豈料高架橋10公尺高的擋土牆卻因承受不住暴雨侵襲，瞬間如骨牌般傾倒，並且活埋該輛白色轎車，導致男性慘死。

在忠清南道瑞山市石南洞，則有一名50多歲男性17日凌晨開車，豈料卻因暴雨而導致車輛遭洪水淹沒，最後被人發現時，已經停止呼吸心跳，而他臨死前更撥打電話給妻子求救。消防人員在現場搜救時，則發現另一名已經罹難的80多歲男性。

▲▼南韓京畿道烏山市16日暴雨來襲，白色轎車行駛高架橋旁，遭擋土牆崩塌活埋。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓京畿道烏山市16日暴雨來襲，白色轎車行駛高架橋旁，遭擋土牆崩塌活埋。（圖／達志影像／newscom）

在忠清南道唐津市，則有唐津市場附近的住宅大樓遭洪水灌入，當地居民求救「我的父親失蹤了」，消防當局完成排水作業後，發現80多歲男性陳屍地下室。

另外，南韓針對全國13個廣域市與道，以及52個市、郡、區進行統計，在這場極限暴雨中，一共有3413戶、5192人暫時撤離家園。

▲▼南韓忠清南道禮山郡淹成一片汪洋，當地斷水電電。（圖／路透）

▲南韓忠清南道禮山郡淹成一片汪洋，當地斷水電電。（圖／路透）

南韓農林畜產食品部指出，在這場極限暴雨中，一共有1萬3033公頃的農田因淹水而毀損，受害面積相當於1萬8000多座足球場，其中稻作的農田占1萬1041公頃（84.7%）、豆類農作物為1360公頃、黃蔥92公頃、西瓜91公頃，而農田廣泛分布於忠清南道瑞山市、唐津市、禮山郡，佔總比例達95.6%。

至於家畜受害情況，則有56隻牛（韓牛26隻、乳牛30隻）死亡、200頭豬死亡、60萬隻雞死亡。

在這場暴雨中，光州的市區道路淹成一片汪洋，公車甚至停在泥流氾濫的道路中，乘客被迫下車，而光州、大田更傳出許多民眾在河岸或是橋梁邊遭到洪水氾濫沖走。

►南韓暴雨1小時滅村！堤防潰決「斷水斷電」淪孤島　牛群遭泥流活埋
►死前最後一通電話！他凌晨開車「慘遇暴雨灌頂」　喊老婆後溺斃
►韓極限暴雨4人死傷！擋土牆崩塌「活埋白車」　死前9秒驚悚影像曝

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
583 2 3975 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
惡鄰「2兒面前殘殺父母」！判賠2448萬
台中行人違規畫面太驚悚　警開871張罰單
快訊／8縣市大雨特報　下到晚上
朝野共識虐童致死「判死刑」　「剴剴條款」1爭議條文陷分歧
轟！救護車火燒車　病患急撤出
蚊子都熱死！河南地表溫度直逼73℃　居民：可煎蛋烤蝦了
普發1萬還沒發！「先領1500元」資格、領取懶人包一次看
桃園建商2億買護理之家　土開一看：尷尬了！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

韓國百年暴雨狂炸！4死1失蹤、5千人緊急撤離　降雨426mm破紀錄

趕著去接兒子！　印度爸「劇毒眼鏡蛇掛脖子」被咬死

7年未加薪5年沒領到獎金　大馬女子「不跳槽」理由曝光

一張彩券改變人生　街友刮中「2千多萬大獎」驚喜：想買房養狗

巨乳妹賣淫脫光後「胸部大縮水」！3老司機控詐騙　極樂4P夢碎報警

聯合國安理會緊急會議　敘利亞指控：以色列破壞敘國穩定

伊拉克商場大火61死！剛開幕「整棟燒毀」14焦屍難辨　疑冷氣爆炸

嚴防美軍援台！中國雙航母模擬「美中對抗」　海上演習細節曝光

俄士兵「瓶裝水遭下毒」4人全身抽搐死亡！　生前痛苦倒地畫面曝

美前官員揭川普關稅終極目標！　南韓就算談成「最低課15%」

【防空警報響起】地瓜還在烤...但老闆已經跑去趴地抱頭避難了XDD

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【嘴硬的阿嬤】說不帶孫，結果嬰兒一出生她就投降了XD

【讓個車位遇到偶像】球迷停車場遇到王建民！超炸新髮型曝光XD

【女足抽血案】不希望抹滅周台英國腳傳奇！簡奇陞：若道歉我們絕對接受

趙露思愛犬直播失控狂吠　她冷靜訓話「手動閉麥」

【真．男上加男】怕被抓疊坐副駕！連撞6車 酒測結果讓人吐血XDDD

賴清德當蔣萬安面喊「中華民國派反共！台派護台」

我把拔誰都不能欺負！#騙人生女兒

【演習還逗留！】男無視演習街上逗留　勸導不聽遭警帶走

韓國百年暴雨狂炸！4死1失蹤、5千人緊急撤離　降雨426mm破紀錄

趕著去接兒子！　印度爸「劇毒眼鏡蛇掛脖子」被咬死

7年未加薪5年沒領到獎金　大馬女子「不跳槽」理由曝光

一張彩券改變人生　街友刮中「2千多萬大獎」驚喜：想買房養狗

巨乳妹賣淫脫光後「胸部大縮水」！3老司機控詐騙　極樂4P夢碎報警

聯合國安理會緊急會議　敘利亞指控：以色列破壞敘國穩定

伊拉克商場大火61死！剛開幕「整棟燒毀」14焦屍難辨　疑冷氣爆炸

嚴防美軍援台！中國雙航母模擬「美中對抗」　海上演習細節曝光

俄士兵「瓶裝水遭下毒」4人全身抽搐死亡！　生前痛苦倒地畫面曝

美前官員揭川普關稅終極目標！　南韓就算談成「最低課15%」

台積電可以抱多久？不敗教主「我的答案是永久」　原因曝光

賈永婕被控「拿公關票帶關穎買GD周邊」！嚴肅首反擊：照片在哪裡

影／726倒數！侯友宜助攻反罷免　垃圾車放國台語雙聲道音檔

旅客、轉機、貨運齊飛！桃機拚出國門新高度　第三航廈蓄勢待發

三項重要加密貨幣法案過關　穩定幣加速推進Fintech

高雄惡鄰「2兒面前殘殺父母」判死！繼續嘴硬喊無罪　賠償金額曝

剴剴條款通過！綠營舉牌「支持」二讀卻投反對　白營傻眼：精神錯亂

陳芳語睽違13年攜手合作他！　「狂聊6小時」：中文進步了

《逆愛》突宣布停播「終於回歸」　台灣官方平台公開最新上線日！

以為被通緝！無照駕駛衝撞臨檢站　警連開2槍...他癱車上被逮

大元買龍蛋跟鼓鼓借錢　他的錢可以是我的錢XD

國際熱門新聞

Coldplay抓姦「300億CEO偷吃HR」　旁邊尷尬女子也有事

柬埔寨掃蕩詐騙園區　75名台灣人遭逮

日氣象廳曝：薇帕颱風「最接近台灣」時間點

Coldplay演唱會抓姦CEO偷吃　「假道歉信」藏細節！前同事酸活該

6歲童亂闖醫院病房　殺死7個月女嬰

女子上傳眼睛照　被網友警告「快就醫」！醫生：救了妳一命

女IG上傳寵物影片　莫名被封帳號

加密幣3法案通過　川普擬開放「9萬億退休金」投資

企業財報激勵　美股收高227點

看演唱會被抓包偷吃　女方剛入職獲CEO大讚

俄士兵「瓶裝水遭下毒」4死！痛苦抽搐倒地

挪威滑雪傳奇遭雷擊身亡！享年49歲

日男斬首老母親！頭顱放房間

白宮：川普小腿腫脹　慢性靜脈功能不全

更多熱門

相關新聞

輕颱薇帕增強中「暴風圈會再擴大」　今晚到明天花東豪雨炸裂

輕颱薇帕增強中「暴風圈會再擴大」　今晚到明天花東豪雨炸裂

輕颱「薇帕」今天（18日）凌晨2時生成，由於路徑往北修正，氣象署上午11時30分發布海上警報，預計暴風圈未來將通過巴士海峽，氣象署預估颱風還會更強、暴風圈會再擴大，今晚到明天最接近台灣，東半部、恆春半島將出現豪雨，花東要留意豪雨等級以上更大降雨，暴風圈威脅預計周日遠離。

快訊／輕颱「薇帕」海上警報發布　首波警戒範圍曝

快訊／輕颱「薇帕」海上警報發布　首波警戒範圍曝

嚴防美軍援台！中國雙航母模擬「美中對抗」

嚴防美軍援台！中國雙航母模擬「美中對抗」

美前官員揭川普關稅終極目標　南韓最低15%

美前官員揭川普關稅終極目標　南韓最低15%

北海道棕熊頻繁出沒　獵人深夜「開槍擊斃」

北海道棕熊頻繁出沒　獵人深夜「開槍擊斃」

關鍵字：

日韓要聞南韓暴雨豪雨忠清南道禮山郡極限暴雨光州

讀者迴響

熱門新聞

台網美馬國被逼陪酒！黑警勒索完：我去洗澡準備

Coldplay抓姦「300億CEO偷吃HR」　旁邊尷尬女子也有事

Coldplay演唱會意外成抓姦現場

陳艾琳花店被爆「資遣懷孕員工」！

夏日1神器在蝦皮賣是違規　13賣家被罰了

2大助威準薇帕長超胖　3天雨量驚人

阿滴陷憂鬱2度試圖輕生

賓士2女演習停市高開心擺拍　警出手最高開罰33.6萬

快訊／薇帕颱風路徑往北偏　氣象署11:30發海警

快訊／輕颱「薇帕」凌晨生成！　最新路徑曝光

Coldplay演唱會變抓姦！已婚CEO被爆性格惡毒　小三被起底

台東大哥當面讚「妳好像李多慧」！

Coldplay抓包他不倫小三！　CEO假道歉信瘋傳

關聖帝君生日到了！專家警告「6類人」別拜

38E應召女被剝皮！　血汗賣肉價曝光

更多

最夯影音

更多

【防空警報響起】地瓜還在烤...但老闆已經跑去趴地抱頭避難了XDD

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【嘴硬的阿嬤】說不帶孫，結果嬰兒一出生她就投降了XD

【讓個車位遇到偶像】球迷停車場遇到王建民！超炸新髮型曝光XD

【女足抽血案】不希望抹滅周台英國腳傳奇！簡奇陞：若道歉我們絕對接受

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面