韓國百年暴雨狂炸！4死1失蹤、5千人緊急撤離　降雨426mm破紀錄

▲暴雨來襲，南韓忠清南道唐津市17日某高速公路發生山崩和土石流。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

韓國從16日起再度迎來兩百年一遇的「極限暴雨」！受到極端氣候影響，忠清南北道、光州、大田、京畿道淪為豪雨重災區，造成全國4人死亡、1人失蹤，超過5100人緊急撤離家園，而光州在一天以內就降下超過426mm的雨量，河川氾濫、橋梁與堤防破損，超過60萬隻雞慘死，農作物嚴重受損。

根據《韓聯社》、《京鄉新聞》，南韓中央災難安全對策本部今（18）日指出，截至上午6時（台灣時間18日上午5時），這場帶來驚人降雨量的暴雨一共造成4人慘死、1人失蹤，不僅忠清南道瑞山市、禮山郡淪為重災區，光州市北區雲岩洞17日一天的降雨量就高達426.5mm，創下光州1939年開始進行氣象觀測以來的最高紀錄。

▲位於韓國西南部的光州廣域市17日暴雨成災，道路宛如小河。（圖／達志影像／newscom）

在京畿道烏山市佳長洞，一名40多歲男性開著白色轎車行經高架橋沿線旁的道路，豈料高架橋10公尺高的擋土牆卻因承受不住暴雨侵襲，瞬間如骨牌般傾倒，並且活埋該輛白色轎車，導致男性慘死。

在忠清南道瑞山市石南洞，則有一名50多歲男性17日凌晨開車，豈料卻因暴雨而導致車輛遭洪水淹沒，最後被人發現時，已經停止呼吸心跳，而他臨死前更撥打電話給妻子求救。消防人員在現場搜救時，則發現另一名已經罹難的80多歲男性。

▲南韓京畿道烏山市16日暴雨來襲，白色轎車行駛高架橋旁，遭擋土牆崩塌活埋。（圖／達志影像／newscom）

在忠清南道唐津市，則有唐津市場附近的住宅大樓遭洪水灌入，當地居民求救「我的父親失蹤了」，消防當局完成排水作業後，發現80多歲男性陳屍地下室。

另外，南韓針對全國13個廣域市與道，以及52個市、郡、區進行統計，在這場極限暴雨中，一共有3413戶、5192人暫時撤離家園。

▲南韓忠清南道禮山郡淹成一片汪洋，當地斷水電電。（圖／路透）

南韓農林畜產食品部指出，在這場極限暴雨中，一共有1萬3033公頃的農田因淹水而毀損，受害面積相當於1萬8000多座足球場，其中稻作的農田占1萬1041公頃（84.7%）、豆類農作物為1360公頃、黃蔥92公頃、西瓜91公頃，而農田廣泛分布於忠清南道瑞山市、唐津市、禮山郡，佔總比例達95.6%。

至於家畜受害情況，則有56隻牛（韓牛26隻、乳牛30隻）死亡、200頭豬死亡、60萬隻雞死亡。

在這場暴雨中，光州的市區道路淹成一片汪洋，公車甚至停在泥流氾濫的道路中，乘客被迫下車，而光州、大田更傳出許多民眾在河岸或是橋梁邊遭到洪水氾濫沖走。

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