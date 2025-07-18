一天狂降暴雨426mm！韓光州星巴克「泥水灌進店內」　招牌慘滅頂

▲南韓光州降下罕見怪物級暴雨，星巴克慘遭洪水淹沒。（圖／翻攝自X，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓光州近日遭遇史上罕見暴雨侵襲，單日降雨量突破400mm，導致當地多處嚴重淹水。社群平台瘋傳一張當星巴克門市遭泥水吞噬的照片，畫面顯示光州某分店1樓已全數浸泡在泥濘積水中，桌椅漂浮水面，整間店面幾近癱瘓，災情之嚴重令人震驚。

根據韓媒《中央日報》，這張照片昨（17）日出現在網路社群與論壇，標題為「光州星巴克慘況」，拍攝地點位於光州廣域市北區新安洞的一間星巴克分店。照片中可見店內積水已及成年人腰部，桌椅散落漂浮、泥水橫流，疑拍攝者可能已撤至2樓躲避。從畫面觀察，連門前街道也全面淹沒，淹成水鄉澤國。

照片上傳至社群平台X後，迅速引發熱議，短時間內瀏覽次數突破50萬。網友紛紛留言關心，「員工和客人被困住了嗎」、「這也太危險了，希望大家能平安」、「這種情況根本無法應對」等，表達對現場人員安危的擔憂與無力感。

南韓氣象廳統計，光州地區16日一整天的降雨量高達426.4mm，打破自1939年有紀錄以來的日降雨量歷史紀錄。此外，當地一小時最大降雨量也達76.2mm，創下7月有史以來最強的紀錄。這場暴雨被形容為「怪物級豪雨」，在短時間內癱瘓整座城市。

截至17日凌晨0時，光州全市已有286人被迫緊急撤離。其中光山區最多達150人，其次為北區75人、東區30人、西區27人及南區4人。當地消防單位表示，已處理包含道路積水278件、建築物淹水203件，以及47起人員救援等合計逾570件災情。

面對嚴重災情，光州市府緊急召開深夜會議，啟動最高級別災害應變機制，3分之1的市府人員投入緊急勤務，並與所屬5個自治區聯合運作24小時應變體系，全力控制災情、降低損失。