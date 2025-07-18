美前官員揭川普關稅終極目標！　南韓就算談成「最低課15%」

▲ 各國盼能趕在8月1日期限前與川普政府達成協議。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

美國總統川普放話自8月1日起對全球各國課徵對等關稅，收到第一波通知函的南韓面臨25%稅率，正極力與美方協商。但川普第一任期負責對南韓貿易談判的美國前官員分析，川普有意使高關稅成為新的貿易規範，因此即便南韓與川普談判順利，稅率也很難低於兩位數。

根據《韓聯社》，前美國貿易代表署（USTR）助理日韓APEC代表比曼（Michael Beeman）在17日公開的美國智庫「韓美經濟研究所」（KEI）播客節目中表示，「我認為若（美韓）達成川普視為成功的協議，（南韓）稅率可能落在15%至18%左右。」

比曼也補充，15%至18%只是平均稅率，「我認為南韓的汽車、鋼鐵和其他品項的關稅可能部分放寬，但即便如此，關稅還是很高。」

他預期日本、歐盟和南韓處境相同，平均關稅將落在10%至20%不等，「這顯然是川普總統想打造的世界，我認為各國正開始接受此一現實。」

比曼分析，川普終極目標是「重新設定美國和世界貿易的條件」，而這項條件就是極高關稅。他說明，川普將貿易視為零和（Zero-sum）遊戲，基本上代表「世界奉獻，美國接受」。

他認為，某些國家可能爭取降低特定品項關稅，便能在向美國出口相同商品的國家中取得優勢，但欲取得這種優惠須先「交出很多」作為交換。

比曼以汽車業為例，「若南韓採取自行限制對美出口的『自動出口設限』（VER）或在美國製造汽車出口南韓，就可以降低對美關稅的方式說服美國。」