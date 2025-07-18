賴清德喊「中華民國派反共台派護台」　趙少康轟鬼話：只對內找敵人

▲趙少康。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

總統賴清德、台北市長蔣萬安、美國在台協會（AIT）處長谷立言等人17日共同視導「台北市2025城鎮韌性演習」。賴致詞時提到，「中華民國派反共、台派守護台灣，反共護台成為守護台灣必要真實具體的行動」。對此，戰鬥藍領袖趙少康今（18日）直批「這什麼鬼話」，更轟賴清德，台灣團結都來不及了，還在裡面找敵人，「反共反台獨、民主保台灣」，台灣人應用最大的民主來保護台灣，這是最大的保障，不是靠買多少飛彈飛機才可以。

對於賴清德喊出「中華民國派反共、台派守護台灣」，趙少康直批「這什麼鬼話」，台灣還要分中華民國派還是台灣派嗎？台灣面臨這麼大的對手中共，不管什麼派都是中華民國派，台灣派就不是中華民國派的嗎？老共真的打來，中華民國派不護台嗎？不需要一起團結嗎？大家都希望和平，老共真的打過來，2300萬人民要一起團結啊，還在那邊分，大陸這麼大，經濟這麼強，外匯存底超過3兆美金，台灣團結都來不及了，還在裡面找敵人。

趙少康再批，民進黨他們說，要罷免國民黨這些立委是因為他們是匪諜，講這什麼鬼話，總統、執政黨可以這樣嗎？誰是匪諜就抓起來啊，槍斃都可以，尤其是國會議員，可以是匪諜嗎？沒有證據，只會抹黑、抹紅別人，可以這樣的嗎？為了政治可以這樣嗎？

趙少康說，國民黨政策就是「反共、反台獨」，台獨害台灣，共產制度大家不能接受，民主保台灣，不是抗中保台，抗是不能保的，「反共反台獨、民主保台灣」，用最大的民主來保護台灣，台灣人愛台灣的制度，這是最大的保障，不是靠買多少飛彈飛機才可以保護台灣。

另，傳出賴清德19日要去花蓮進行「團結十講」第七講，但因準颱風薇帕將來襲，第七講活動延後辦理。趙少康轟，颱風是你昨天才知道的嗎？他每天主持節目都有播報氣象，前幾天就知道有颱風了，賴清德的七講就想針對傅崐萁在花蓮，現在又說颱風不辦了，五講講外交、六講講兩岸，都沒有看到，怎麼忽然跳到七講了，怎麼偷偷摸摸？

