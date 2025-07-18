潘孟安率大法官被提名人拜會綠黨團　盼獲51位立委共同支持

▲總統府秘書長潘孟安陪同司法院正副院長、大法官被提名人拜會民進黨黨團。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院定於7月25日院會行使同意權案記名投票表決，總統府秘書長潘孟安繼拜會國民黨團、民眾黨團後，今（18日）上午9時許陪同司法院正副院長、大法官被提名人赴立法院拜會民進黨團。潘孟安表示，也希望得到黨團51位立委共同支持，讓大法官會議順利進行、盡速通過人事。

潘孟安分別於6月27日、6月30日陪同大法官被提名人拜會立法院長韓國瑜、國民黨黨團與民眾黨黨團，今天則拜會民進黨黨團。

然而，對於院長被提名人蔡秋明人事，民進黨團總召柯建銘日前曾直言，「檢察官當司法院長當然不妥」，但這是由審薦小組通過的名單，相信賴總統會審慎考慮，不過目前討論司法院長人選已無太大意義，因為藍白聯手修改了《憲法訴訟法》，違憲改變大法官職權。所以綠營是否對七位大法官被提名人都會投下同意票，也令人關注。

潘孟安今則表示，照慣例這個會期拜訪國民黨團、民眾黨團，今天也要順利拜訪民進黨團，陪同司法院正副院長跟大法官被提名人拜訪，謝謝柯總召安排，也希望得到黨團51位立委共同支持，讓大法官會議順利進行、盡速通過人事。