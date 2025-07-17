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演習有硝煙味！　蔣萬安：理性務實決策者不會把台灣變熱點

▲▼總統賴清德、台北市長蔣萬安共同視導「台北市2025城鎮韌性演習」。（圖／記者徐文彬攝）

▲總統賴清德、台北市長蔣萬安共同視導「台北市2025城鎮韌性演習」。（圖／記者徐文彬攝）

記者陳家祥／台北報導

北部城鎮韌性演習今（17日）登場，總統賴清德、台北市長蔣萬安下午視導「戰時急救站及災民收容救濟站開設」項目的演練。蔣萬安視導後，特別舉美國麥克阿瑟將軍所說，四面環海的台灣是艘「不沉的航空母艦」，大家是同在一艘船上，不分顏色、同島一命，與台灣同生死，與中華民國共存亡，「我相信，理性務實的決策者，絕對不會把台灣變成熱點，把戰災變成現實」。

蔣萬安說，首先，歡迎賴總統特別撥冗蒞臨，同時也感謝中央各部會這段時間與市府團隊的密切討論與協作，讓演習的推展更加順遂。另外，也感謝台北市政府各個單位，台北市後備指揮部、公營事業單位、 民間團體，以及義警、義消、備役役男等所有民防團隊的參加，「有你們的共同努力，才讓這次演習能順利推動，謝謝大家，大家辛苦了」。

蔣萬安提到，從中央到地方，從政府到民間，為了同一個目標而努力奮鬥，這就叫做「團結」。只有真正的團結，才能打造韌性、才能守衛家園；團結，來自於「我們都是一家人，槍口絕對不對內」的共同信念。團結，是一致對外，不分朝野，台灣優先，蒼生為念，「團結，不是用講的，而是要行動」。

蔣萬安舉美國麥克阿瑟將軍所說，四面環海的台灣是艘「不沉的航空母艦」，大家是同在一艘船上，不分顏色、同島一命，與台灣同生死，與中華民國共存亡。

蔣萬安說，這次的城鎮韌性演習，是中央政府的訓令規定，也是首次整合過往民安和萬安兩項演習一起辦理。從去年12月，他就要求市府團隊必須務實籌辦，從上午的兵棋推演，接著全市實施防空疏散避難演練，警報解除後也在小巨蛋及中華電信信義園區分別進行戰時民生必需品配售和災害搶救作為。在中山國小這裡，也實施醫療急救站、災民救濟站，以及心理作戰等各項演練。

「尤其這次有別以往，是一次沒有腳本的演練，驗證這將近8個月的整備成果。」蔣萬安說，台灣正面臨著區域局勢的劇烈變化，地緣政治牽動著台灣的命運，現在時空環境也與過去不同，難以預料即將迎來哪套劇本；萬一戰災發生，更沒有喊卡、修正、重來的機會。

蔣萬安表示，所以這次特別重視，「沒有腳本」就是真正把「演習視同作戰」。在上週的市政會議上，他也特別強調，希望這項演習能夠真正讓市民瞭解到，台北市是一個具備面對戰爭災害韌性的城市。 

蔣萬安指出，這次演習也看到了心理戰、假訊息等想定，這是非常重要。日後也希望可以加強反情報、諜報問題、資訊安全、國家機密保護等面向。他強調，真正的韌性，不是冷冰冰的設備或制度，而是當危難來臨時，真正站在一起、信任彼此的集體意志。

蔣萬安提到，從烏俄戰爭中，外界看到了新形態的戰爭，不再有戰術縱深、沒有前方後方，重要的能源設施、交通節點都可能在第一時間成為被攻擊的目標，甚至連單純的住宅大樓都可能被飛彈或無人機攻擊。

「我們雖然不樂見但必須面對的，是萬一發生大量傷亡的狀況。」蔣萬安強調，這個情境所假設的，就是市民生命受到威脅的危急時刻，絕對不可等閒視之，「我相信，理性務實的決策者，絕對不會把台灣變成熱點，把戰災變成現實」。

蔣萬安說，真正的安全，是杜絕戰爭的可能；真正的勝利，是讓衝突無需發生；區域的和平與穩定，才是「民之所欲」。但「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，尤其是在近年來大環境越來越兵凶戰危的情況之下，國人更應該做好一切準備，「不畏戰，才是最好的備戰，我們絕對不會讓人民無路可走」。

蔣萬安強調，台北市是首都，身為首都市長，他在這裡宣示，一定會為台灣、為中華民國，守好首都，「守土有責、寸土不讓」他對所有市民的承諾。面對任何挑戰、任何威脅，都要堅定捍衛台灣的自由民主與法治，全力守護中華民國的主權，全心呵護這片我們熱愛的家園，「我們要讓所有人看到：台北站得穩，台灣就屹立不搖」。

▲▼總統賴清德、台北市長蔣萬安共同視導「台北市2025城鎮韌性演習」。（圖／記者徐文彬攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者徐文彬攝）

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