爸33K養二寶「還給1萬孝親費」　過不下去！網推1工作：賺比3萬多

▲原PO月薪33K要養嫩嬰，還要給孝親費。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「每個月都在倒貼！」一名人夫透露，薪水扣掉勞健保只有3萬出頭，還要給孝親費1萬、養兩名孩子、車貸等，生活費根本不夠用，只能一直動用老本。不僅如此，原PO更悲嘆工作越換越差，加上沒後援，讓他不知該如何是好？文章曝光後，多數人建議「做外送比較快，門檻低＋時間彈性，收入一定也比3萬還多！」

一名35歲男網友在臉書《匿名2公社》表示，他目前月薪3萬3000元，扣完勞健保後，3萬出頭要養二寶之外，還得給1萬孝親費、繳車貸，再扣掉生活開銷，「每個月都在倒貼！」

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事實上，原PO也曾想過去做輪班，享用時間換取更多薪水，無奈沒有後援可幫忙，他要接送大寶上下課，萬一生病了，也只能接回家照顧，導致他根本無法做輪班、夜班的性質工作。

原PO也感嘆學歷只有高職，投遞想要的職缺遲遲無下文，「工作感覺越換越爛...想找好的工作好難，沒後援也好累！」

底下網友熱議，「靠勞力的工作薪資都比你高，問題是大部分都不願意做」、「生小孩時就要想清楚了」、「很多人都這樣 甚至生3、4寶」、「沒學歷沒關係，有一技之長很重要，用下班時間、放假兼職，5～6萬應該不難」、「業務銷售工作沒有學歷限制」、「沒有酸你意思，但我真心佩服你，月薪35k竟然敢生...我在台積工作我也不敢生小孩，你真是超有勇氣，還兩個」、「水電學徒不錯的樣子」、「工地最菜的學徒基本都有4萬5以上」。

多數人則建議跑外送來增加收入，「想要時間自由分配收入又比現在高，跑外送應該可以」、「兼差外送，時間彈性」、「做外送比較快，門檻低＋時間彈性，收入一定也比3萬還多」、「跑外送啊，隨時能接送小孩，有汽車也能跑Uber」、「可以考慮跑Uber一個月也有4萬，時間很彈性」。