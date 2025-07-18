撞見妻與陌生人進摩鐵！越男心酸帶3孩驗DNA　揭穿她多年祕密

阮氏娥女士指出，若想減少青少年在了解自己真實身世時所造成的心理創傷，父母在當下如何表現至關重要。（示意圖／翻攝pixabay）

圖文／CTWANT

近日，越南媒體《Docnhanh》報導了一起由河內市DNA分析和基因技術中心揭露的一起家庭破碎悲劇。

報導指出，家住興安省的58歲T先生（化名）在大約6個月前走進該中心，登記要進行親子鑑定。他身上帶著3個小塑膠袋，裡頭裝著3撮頭髮，分別來自他的3個孩子「關」（Quang）、「芬」（Vinh）與「航」（Hung）。而他自己的DNA檢體，則由中心員工直接抽血採集。鑑定的結果顯示，T先生的長男「關」與他沒有血緣關係，另外2個孩子「芬」與「航」則是他的親生兒子。

2天後，T先生又帶著寫有「芬」名字的指甲樣本再次來到檢驗中心，申請進行DNA複檢。雖然此前「芬」的頭髮檢體驗出與他有血緣關係，但這次的鑑定結果卻顯示「沒有血緣關係」。T先生對此不以為意，因為事實上，這片指甲來自他的長男關，也就是上次被檢驗出與他沒有血緣關係的孩子。

又過了2週，T先生第三次踏進了檢驗中心，這次他帶著他的妻子與一名13歲的孩子，要求在母親在場的情況下採集自己與孩子的血液樣本。他要求檢驗中心不需要立刻提供結果，而是另外約定時間親自來領取檢驗報告。而這一次的檢驗結果與此前沒有不同，鑑定結果顯示他與孩子依然沒有血緣關係。

河內DNA分析與遺傳技術中心主任阮氏娥女士表示，她在看到T先生一次又一次前來進行鑑定時，忍不住向他詢問了這麼做背後的原因。

T先生告訴她，自己在30多歲時，經由媒人介紹認識了現在的妻子。他知道妻子之前曾深愛另外一個男人，然而當她發現那個男人劈腿周旋在她與另一名女性中間時，毅然決定離開對方。T先生雖然知道妻子的過去，但他仍然相信長久的相處能夠在夫妻間培養出真正的愛情。

婚後15年，T先生與妻子過著平靜的生活，3個可愛的兒子陸續出生，他為這樣的幸福生活感到自豪。

然而在約6個月前，他街上行走時偶然遇見妻子坐在一名陌生男子的車裡，他心中起疑，便悄悄跟蹤對方，然後目擊車輛停在一條小巷內的旅館前，妻子則與那個男人走了進去。

T先生在旅館外站了許久，然後走進旅館，請求櫃台人員替他查詢妻子入住的房間，但是遭到拒絕。直到遇見旅館的老闆，T先生又向他威脅要糾集親友來鬧事，老闆才不得已上樓把T先生的妻子叫了下來。之後T先生的妻子向他坦承，自己始終無法忘記過去的情人，所以他們已經重新交往了2年。

T先生告訴阮主任，自己遭到背叛後開始疑神疑鬼，又開始懷疑兒子不是自己親生的孩子，尤其長男關與他長得一點也不像。為了釐清真相，他開始自學一些遺傳相關的醫學知識，又來向DNA檢驗中心尋求幫助。

當第一次的檢驗結果顯示，關與他沒有血緣關係時，妻子激烈表示「絕無可能」，所以才有了第二次悄悄調換名字的檢測，以及妻子親自在場的第三次檢測。

阮主任指出，在臨別時T先生告訴她，他雖然能接受妻子的過去，卻無法原諒妻子做出的背叛，所以他已經決心與妻子離婚，並且獨自撫養2名親生兒子。然而，T先生也十分關心他養育了十多年的關，擔心當關知道自己不是他的親生兒子時，心裡該如何自處。

「如果他不是我的親生兒子，我跟妻子離婚的時候，法院應該無法把3個孩子的監護權都判給我對吧？」T先生這樣向她諮詢。

阮氏娥女士指出，像T先生這樣的客戶並不多見，他一連收到3次鑑定報告，儘管可以想像每一次的結果都像針扎在心上那樣痛苦，但他依然保持平靜心態，既不頹喪也不暴怒，顯然已經做好了充分心理準備。而她也強調，若想減少青少年在了解自己真實身世時所造成的心理創傷，「父母在當下如何表現」至關重要。

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