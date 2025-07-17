高雄暑假首場大型徵才！50家廠商釋1500職缺　最狂薪資上看8萬

▲高雄暑假首場大型徵才！50家廠商釋出1500職缺。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市勞工局與國家科學及技術委員會南部科學園區管理局合作，19日上午9時至12時，在國立岡山農工舉辦「樂業高雄 幸福融融」聯合徵才活動，邀請50家以上廠商，提供超過1500個工作機會。其中，更有廠商開出最高8萬元薪資，歡迎市民朋友把握機會踴躍前往應徵。

這次參加徵才活動廠商平均薪資達3萬元以上，包括築間餐飲區主管職缺起薪達53,000元，可寧衛公司電機工程師及儀表工程師起薪45,000元，依學經歷或證照最高上看80,000元，鴻海精密職缺待遇45,000元起。

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其他還包括臻鼎科技、群創光電、緯穎智造、川湖科技、和淞科技、捷康半導體、雲雀國際、漢程汽車客運、米香食品等廠商亦開出工程師、技術人員、駕駛員、儲備幹部、內外場人員等多元職缺。

▲▼高雄暑假首場大型徵才！最狂薪資上看8萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外，即將於內門區開幕的野森動物學校之友志代夫股份公司，也加入本次徵才廠商行列，徵求財會人員、動物照護人員、餐廳副理、主廚、領班、服務員等職缺，有興趣投遞履歷的求職民眾，歡迎當日前往了解。

勞工局在現場設有各項就業促進政策的諮詢服務，包括「55 plus就業獎勵」及「婦女再就業計畫」等獎勵措施，符合資格的求職朋友可立即申請並參加面試。另為協助青年朋友尋找適才適性的工作，也於現場提供免費「CPAS職業適性診斷測驗」，安排專業顧問進行諮詢服務。

勞工局為鼓勵求職朋友勇敢投遞履歷參加面試，當天前100名現場投遞達標者，即可獲得「轉出高雄力 一扭上工」的遊戲機會，豐富好禮等你拿，徵才活動相關職缺資訊已公告於勞工局訓練就業中心網站。