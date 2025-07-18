巨乳妹賣淫脫光後「胸部大縮水」！3老司機控詐騙　極樂4P夢碎報警

▲印度男子指控泰國賣淫女「詐騙」，要求退款，並報警希望警方介入（圖／翻攝自Facebook／ สยามชลนิวส์，下同）



記者王佩翊／編譯

印度3名男子日前一同前往泰國芭達雅旅遊，並在當地一間酒吧遇到心儀女子，於是談妥以3000泰銖（約新台幣2718元）的酬勞「極樂4P」，沒想到抵達飯店脫光衣服後，3人認為賣淫女的長相與胸部尺寸和在酒吧內看到的大相徑庭，要求退款，卻遭女方拒絕，因此憤而報警。

根據The Thaiger報導，3名來自印度的男子控訴一名泰國酒吧女郎詐騙，指責她的外貌和身材與酒吧燈光下相差甚遠，甚至還抱怨對方「胸部太小」，要求警方介入處理。

警方獲報抵達飯店後，在客房內發現一名年約35至40歲的女子坐在屋內，而3名印度籍男子則在一旁憤慨地向警方訴說遭遇。他們聲稱，在酒吧和女子談妥性交易價格後，就將帶她回飯店。

當時雙方說好性交易服務價格是3000泰銖（約新台幣2718元），包含預付的1000泰銖（約新台幣906元）酒吧出場費。但是女方脫衣後，他們卻發現她的胸部尺寸嚴重縮小，認為女子的身材不如預期，外貌也與酒吧燈光下不同，讓他們覺得受騙上當，想要「退貨」。

3名男子隨即要求女方離開，但對方堅持要拿回剩下未支付的費用，雙方因此引發爭執。賣淫女強調，自己並未違約，是對方突然反悔，因此要求支付全額。

三人見女子不願離開，因此謊稱要去兌換外幣，結果卻帶著警察返回現場。對此，警方則表示，該起事件屬私人糾紛，因此沒有介入，並勸雙方和解。最終，女子同意退還1000泰銖（約新台幣906元），事件才平息。