普發1萬還沒發！「先領1500元」資格、領取懶人包一次看

▲客家幣加上動滋券，民眾一口氣可領1500元。（圖／翻攝行政院FB）



網搜小組／劉維榛報導

還在等全民普發1萬嗎？行政院呼籲，民眾快去登記客家幣抽籤及青春動滋券，其中客家幣登記日至7月底，並在8月1日進行抽籤，兩者加總有1500元價值好康，「申請資格與領取」懶人包一次看。

行政院臉書粉專提醒，7月有兩個優惠好康可別錯過了，分別是1000元「抽客家幣・走入客庄」與500元「青春動滋券再加碼」，若前者順利中籤的話，16至22歲國民一口氣最高可領到1500元，登記方法如下：

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「數位客家幣」

為鼓勵民眾走入客庄、開口講客，客家委員會將發放28萬份面額1000元的數位客家幣，邀請民眾探索客庄、認識客家文化。

登記時間：即日起至7月30日中午12點止。

登記資格、管道：114年滿18至49歲的民眾（即65年1月1日至96年12月31日出生者），只要透過合作的17家金融機構或電子支付平台完成登記，就有機會抽中客家幣。

▲客家幣合作金融機構與電支機構。（圖／客委會官網）



客委會將在7月30日下午進行抽籤，8月1日「客家幣數位券」就會成功匯入APP內，民眾可於全國11個縣市70個客家文化重點發展區之客家幣合作「（我）講客」店家消費，臨櫃結帳時只要出示客家幣QR code給店家掃描，或是掃描店家TWQR並輸入消費金額後，即完成抵用，不限次數，用完為止，使用期間自114年8月1日起至115年6月30日止。

※客委會活動網址請點



「青春動滋券再加碼」

教育部每年常態性發放16歲至22歲國民（出生日期為民國92年1月1日至98年12月31日），每人500元青春動滋券，不只可以拿來運動、看比賽，還可以用來騎YouBike。

▲至年底前都可申請。（圖／動滋券活動官網）



登記時間、管道：即日起至114年12月31日，只要上動滋網（500.gov.tw）兌換「YouBike動滋騎乘券」，完成會員驗證，就能讓你的通勤變成日常運動，享受騎車吹風的快樂。

※青春動滋券網址請點