卓榮泰喊普發1萬要舉債千億　臉書遭網友留言洗版嗆下台

記者黃翊婷／綜合報導

立法院上周通過普發1萬相關特別條例，但行政院長卓榮泰批評在野立委違憲違法，引發大眾兩派意見爭論。卓榮泰17日表示，若要全民普發1萬，行政院勢必得舉債，讓他的內心感到天人交戰。不過，該篇臉書貼文底下也湧入不少網友留言洗版，怒喊「下台啦」；另一派人則留言力挺，喊話「卓院長加油」。

▲卓榮泰在臉書發文說明普發現金將造成舉債破千億的原因。（資料照／記者陳家祥攝）

卓榮泰17日在臉書發文說明普發現金1萬的困境，他表示，在野黨聲稱「普發現金不用舉債」都是誤導民眾的說法，「超過預算的實徵數不是向人民超徵稅收，也不是賸餘，依法有必須優先使用項目」，在野黨團刪除台電挹注1000億、加上普發現金的2350億，使特別條例上限達到5450億，將造成舉債超過1000億，國家是否要舉債普發現金，他的內心也陷入天人交戰。

文章公開之後，部分網友湧入卓榮泰的臉書留言洗版，「有錢可以撥補台電沒錢普發？人民超徵的錢不是目前不能用嗎？為什麼說沒錢呢」、「還我1萬」、「你有沒有替人民想過，1萬元對我們來講是很重要的，你現在一句話就說不發，你怎麼不乾脆自己請辭下台」、「下台啦」；不過，也有網友留言力挺卓榮泰，認為不該舉債普發現金，「卓院長加油」、「支持卓院長」、「支持行政院」。

▼▲網友留言分成兩派，有人怒喊要卓榮泰下台，有人則力挺卓榮泰。（圖／翻攝自Facebook／卓榮泰）

面對普發現金爭議，國民黨主席朱立倫表示，綠友友吃銅吃鐵，百姓卻無法拿回超徵的納稅錢，不明白卓榮泰內心有什麼好天人交戰的，「難道卓內心在肥了綠友友及瘦了百姓之間，還需要交戰嗎？難道是綠友友吃飽吃滿後，還不還一小部分給人民嗎？」

民進黨則強調，國民黨強行通過法案，要求普發現金1人1萬元，全國總共要花2350億元，經過行政院仔細計算，為了發現金，政府預估要舉債1014億元，羊毛出在羊身上，這樣增加國家的債務，最後還不是得由全民及下一代來還，因此，卓榮泰才會提議要到立法院公開報告，尋求預算及立法要合法合憲的共識。