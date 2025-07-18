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快訊／網傳確定不普發一萬　綠黨團否認：行政院尚未決定發不發

▲▼吳思瑤 聯訪 普發一萬相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院上週通過國民黨版本特別條例，刪除1000億台電撥補預算、增列2350億普發現金，整體特別預算規模達5450億。由於較原先規畫增加1350億，行政院評估要舉債1014億元，閣揆卓榮泰昨僅坦言天人交戰，並未鬆口是否普發。而昨部分媒體則直接解讀，行政院確定不普發一萬。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（18日）受訪時表示，行政院還在研議，沒有做出發不發決定，另外，整個普發現金特別條例還沒有送出立法院，行政院尚未收到法案。

對於藍委嗆聲行政院有種提釋憲，吳思瑤表示，行政院要怎麼作為輪不到立委說三道四，反倒是立法院要好好檢討，一再違法違憲，卓榮泰院長語重心長向社會說明，一萬元發放本質上是違法違憲，作為行政院院長要被勒著脖子做違法違憲的事嗎？當然天人交戰。

吳思瑤指出，這一萬元如果要發，勢必要舉債1014億，要借錢、舉債、向下一代預支，只為了滿足藍白的普發現金，這當然天人交戰，有些媒體驟下結論說行政院確定不發了，行政院還在研議，沒有做出發不發決定，有些媒體惡意下標、開始炒作、散播對立說法。

吳思瑤還原，要再次提醒，昨天卓榮泰院長說天人交戰，因為行政院長不能違法違憲，要向下一代借錢舉債發現金，站在負責任執政黨要再三思量，另外，整個普發現金特別條例還沒有送出立法院，行政院尚未收到法案，覆議當然是研議方式之一，立法院自己審完了還沒送出，就要行政院覆議、釋憲，先去要求自家院長韓國瑜吧。

對於昨日政院說法，吳思瑤表示，卓榮泰清楚說明，藍白一再指鹿為馬，國家剩餘可以支用的歲計賸餘就是336億，其他都用於法定支出、還債、減少舉債，只剩下336億如何滿足藍白版本通過的加碼1450億？所以必須舉債1014億發現金，當然要再三思考。在野黨說實徵超過1兆8，這不是事實，因為還有很多法定支出。

吳思瑤指出，若要提超徵，各地方政府超徵2804億，光是台北市政府113年就有539億累計賸餘，如果以台北市人口245萬，台北市可以一個人發兩萬，可以請蔣萬安好好回答，民進黨不主張有累計賸餘就發現金，因為國家有建設措施，這是對於財政紀律控管非常差示範。

吳思瑤表示，既然國民黨一再要求政府發現金，台北市可以發兩萬，蔣萬安有何感想跟主張？尊重行政院對於法案處置，不管是覆議、釋憲還是如何運用，畢竟法案還在立法院，根本沒送到行政院。

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