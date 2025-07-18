卓榮泰普發1萬內心交戰　趙少康：政府最會哭窮裝給誰看啊

▲趙少康。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

行政院長卓榮泰17日表示，普發現金1萬將導致政府舉債，讓他很「天人交戰」。對此，戰鬥藍領袖趙少康表示，不用裝了，什麼天人交戰。普發一萬需要的2300億，政府是負擔得起，政府最會哭窮，說監察院沒衛生紙，行政院請不起手語老師等等，裝給誰看啊？

對於卓榮泰的言論，趙少康直批，「不用裝了，幹嘛內心交戰」，國民黨立委賴士葆說根據慣例，七月底會辦決算，會將去年超收的稅金5283億元入帳，根本不用舉債即可普發現金。他認為，況且政府該舉債就舉債，以前沒舉債過嗎？更何況今年一定還會超徵，每年都超徵，蔡英文就可以發三倍劵、6000元，這樣就是社會正義，現在國民黨發錢就是債留子孫，這就是雙重標準。

趙少康說，政府要謙虛檢討自己的能源政策，也不用丟臉，檢討政策有什麼問題呢？為什麼要講一堆空話，普發一萬塊，2300億政府負擔得起的，為什麼要哭窮呢？還說沒錢開燈，說自己要帶衛生紙，不能請手語老師，裝給誰看？

對於是否普發一萬，民進黨團幹事長吳思瑤今（18日）受訪時表示，行政院還在研議，沒有做出發不發決定。趙少康笑說，民進黨現在不敢啦！普發現金大家都期待，他真的都覺得好笑，賴清德先說一萬塊可以做什麼，說買菜就買掉了，他也常陪大家去掃市場，買菜多少錢一下就看到了，怎麼說一萬塊買菜，說買無人機，買冰箱，民眾要買什麼就買什麼，刺激消費正向循環，到底在講些什麼？完全何不食肉糜，大家都期待這一萬塊。