轟國民黨普發1萬「空頭支票」　律師：全球沒有國會違憲發現金案例

▲普發現金三讀，國民黨團喊口號。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

立法院上週通過國民黨版本特別條例，包含增列2350億普發現金，行政院長卓榮泰17日則強調若要普發現金需舉債1014億。對此，律師黃帝穎今（18日）表示，全球民主國家，從來沒有國會違憲發現金案例，這是最基本「權力分立」，簡單說，國民黨獨步全球、違憲開出一萬元「空頭支票」，配合國民黨總召傅崐萁渲染若罷免將沒收一萬，完全證明國民黨不惜債留子孫，只為救罷免，公然買空賣空、吃相難看。

黃帝穎表示，立法院國民黨團總召傅崐萁在公辦電視罷免說明會聲稱如果大罷免成功，先前立法院通過的普發現金一萬元會被沒收。三大犯罪前科的傅崐萁在花蓮的廣告更粗暴、更直接刊載「不同意罷免，全民普發現金1萬元」。

黃帝穎指出，全球民主國家的國會，從來沒有國會違憲發現金的案例，因為普發現金涉及政府預算的通盤規劃、財政紀律及民生經濟，均由行政權決策，全球皆然，這是世界民主憲政最基本的「權力分立」，馬總統時代發消費劵也不例外。

黃帝穎大酸，簡單來說，傅崐萁獨步全球、違憲開出一萬元現金「空頭支票」，然後宣稱如果被罷免將沒收一萬元，擺明「買空賣空」，不愧是二大經濟犯罪經法院三審全判有罪定讞入獄的前科犯。

最後，黃帝穎強調，傅崐萁渲染若罷免將沒收一萬，完全證明國民黨不惜債留子孫強推普發一萬，只是為救罷免的權位私利，公然買空賣空、吃相難看。

▼律師黃帝穎。（圖／民進黨提供）