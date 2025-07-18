女足隊血液樣本「找不到」未必異常　專家：要查 IRB怎麼寫

▲周台英（右三）帶領師大女足隊，進行相關研究引起廣大爭議。（圖／資料照）

記者邱俊吉／台北報導

台師大女足隊教練周台英涉違法抽血，目前傳出部分血液樣本「找不到」引發爭議，但不願具名的醫學教授指出，若研究當初通過人體試驗倫理審查（ IRB），並在同意書中載明「樣本限本次研究使用，用畢即銷毀」，則研究結束後未保存檢體，反而是合乎規範的流程。

該教授說明，血液等檢體屬個人私密資料，研究者必須事前經過IRB審查並取得受試者書面同意，才能採集與使用，而近年由於隱私觀念進步，多數研究會在研究結束後銷毀相關樣本，不會長期保存。

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此外，若研究設計未提及生物樣本可重複運用，則相同樣本不得再用於其他計畫。現行學術倫理對這類樣本的保存及使用規定非常嚴格，目的就是保障參與者權益。

該教授強調，若研究者想重複使用樣本，或應用於未來研究，一樣必須在IRB文件和同意書中事前載明，否則即使研究結果很有價值，仍可能因程序疏漏而違反倫理。

對於掛名同一研究者，該教授也說，所有稱職的共同作者，均應主動確認樣本的取得、使用是否合規，若未查核即掛名，也須負起學術連帶責任。

針對指導老師，該教授認為，老師不只是協助研究設計，還要監督研究流程，若學生樣本採集未經IRB審查，老師應察覺並制止，不宜以「不得知」為藉口，尤其是發表於國際期刊的研究，每位作者均應可清楚說明樣本如何取得與使用，因把關若鬆懈，損害的是台灣整體研究信譽。

對於相關單位，該教授呼籲，共同作者若參與多項涉及檢體採集的論文，均應檢視其樣本來源及IRB程序，確保每篇研究皆符合規範，才能維護學術誠信。