台師大抽血案「沒什麼教練發聲」　他曝2可能原因：正瑟瑟發抖

▲台師大女足抽血案女學生日前受訪時，說明事件來龍去脈。（資料照／記者徐文彬攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台師大女足隊爆發「抽血換學分」醜聞，然而，卻好像沒有太多教練出聲。對此，資深球評石明謹認為，或許是因為有很多教練、教授也這樣做，所以現在正在瑟瑟發抖。貼文曝光後，引起底下網友熱烈討論。

台師大女足隊的教練強迫學生「抽血配合研究」，若不聽從，學生就無法拿到學分。其實立委陳培瑜去年11月，就在立法院教育文化委員會質詢時揭發此案，只是半年時間過去，學生都沒有等到道歉，因此近日就在Threads上發文，終於再次引起關注。

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這幾天，有越來越多人開始關注此事，只是石明謹就在臉書上表示，這次台師大事件，沒有太多競技科相關的教授出來說話，大部分都是外行的鄉民在「喊燒」。

石明謹點出兩個可能原因，首先是這件事在競技圈沒什麼大不了，都是鄉民在獵巫；另個原因則是，很多教練和教授都這麼做，所以現在正在瑟瑟發抖。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「以上皆是，因為自己也這樣做很多年了，以為可以永遠這樣橫行下去，這下子嚇傻了」、「他們都還在同溫層裡抱怨現在學生越來越不懂尊師重道，越來越不懂倫理了」、「第2點很可怕」、「體育圈長輩表示：見怪不怪」、「會搞體育人的，大部分就是體育人」。