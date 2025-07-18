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抽血換學分「體育圈沒人發聲？」　網爆內幕：只是冰山一角

▲▼台師大女學生抵達教育部 教育部次長張廖萬堅迎接 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲教育部次長張廖萬堅（左）與受害學生簡奇陞等人會面。（圖／記者屠惠剛攝）

記者施怡妏／綜合報導

台灣師範大學女足隊爆「抽血換學分」醜聞，甚至有非醫事人員執行抽血爭議，掀起教育與體育圈震盪，不過，資深球評石明謹疑惑，事件曝光之後，競技系相關的教練卻都沒有出來說話，猜測有2個原因，這在競技圈沒什麼，第二個原因是很多教練都這樣做。

石明謹在臉書發文，事件爆發後，競技學系相關教練鮮少表態，反而多是網友熱烈討論。石明謹提出兩種可能，第一個是，抽血換學分在競技圈可能司空見慣，「都是鄉民不懂在獵巫。」第二，部分教練或教授也有類似行為，如今深怕東窗事發，「現在正瑟瑟發抖。」

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貼文吸引近6千名網友按讚，留言區充滿憤怒與質疑聲音，「以上皆是，因為自己也這樣做很多年了，以為可以永遠這樣橫行下去，這下子嚇傻了」、「周台英事件只是冰山一角」、「他們其實或多或少也是以傳統權威方式在對待球員，大家心裡都有鬼啊」、「體育班的小圈圈菁英制真的要改」、「因為體育界的破事很多，大家現在都怕自己幹的壞事被掀出來」。

►師大女足被迫抽血「論文竟登國際期刊」！　學者批：世界級醜聞

教育部昨（17日）中午與受害學生簡奇陞等人會面，會中達成七點共識，包括成立跨部會調查專案小組進行調查，並成立給受害學生的單一申訴窗口，檢討撤銷周台英教練的教練證，教育部也會追究台師大的行政疏失，涉及校長部分將由教育部召開考績會討論。

教育部也已經公開嚴厲譴責周姓教練不當與違法行為，並對台師大處理方式感到憤怒與不滿，也對台師大開罰110萬元、計畫主持人50萬元。

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