周台英抽血研究也有男性樣本！5年發表14篇論文「女足只占4篇」

▲周台英有14篇研究發表於國際期刊，研究進行都需要抽血檢驗，且受試對象不限於女足隊。（圖／翻攝自中華民國足球協會）

記者邱俊吉／台北報導

台師大女足隊教練周台英涉違法抽血，已成為攸關研究倫理的重大事件。據了解，周有多篇研究恐使用違法取得的血液樣本，但問題未必僅限於女足隊，因她已自承，其實早於2018年便曾由非護理人員抽血，而在有她掛名、發表於國際期刊的14篇論文中，2019年的研究已使用血液樣本，受試對象為年輕男性。

綜觀這14篇論文，發表時間涵蓋2019年5月至2024年4月，其中最受外界矚目的女足隊相關研究共有4篇，發表時間涵蓋2021年至2024年，主要探討遠紅外線燈療法對於女足球員的恢復有多大效力，以及密集比賽對於女足球員的身體影響等。

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扣掉這4篇，另10篇研究的受試對象則包括健康且久坐年輕男性、未經訓練年輕男性、健康且久坐女性、年長且肥胖女性等不同族群。至於各研究的受試對象有無重疊，暫無法釐清。

此外，這14篇論文的研究進行方式，每一篇都需要抽血，以檢測血漿肌酸激酶（CK）、血乳酸等血液指標，但是否均反覆抽血，或一篇研究抽血後，根據同一批樣本進行不同探討，暫無法釐清。

而這14篇研究中，周台英只有1篇掛名第一作者，發表於2021年4月，探討的是大學菁英女子足球員單場、多場模擬賽後的肌肉損傷及運動表現變化，其餘13篇皆屬共同作者。周台英的指導教授陳忠慶，在這13篇研究中才是最主要的第一作者，共有9篇。

目前周台英僅牽涉女足隊違法抽血，其餘參與的非女足隊相關研究，沒有任何證據顯示有類似情形，不過她已自承在2018年有違法抽血事實，而女足隊相關研究最早一篇發表於2021年，在此篇之前還有5篇研究，陸續發表於2019至2021年，時間都在2018年之後，令人不免擔心其血液樣本合法性。

基於學術研究倫理的最高標準，已有立委呼籲相關單位有責任逐一釐清周台英參與的研究有無觸法，而陳忠慶身為她多年指導老師，對於違法抽血涉入程度，也需要進一步了解。