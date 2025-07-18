去年就揭發了！台師大抽血案「為何現在才被關注」　他曝關鍵

▲台師大爆出抽血案。（圖／彤彤授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

台師大女足隊爆發「抽血換學分」醜聞！事實上，立委陳培瑜去年11月就已揭發此案，但為何這次才「爆炸」？資深媒體人黃揚明分析，去年台灣的輿論，多圍繞在謝宜容案、12強奪冠，加上學生那時未出面，所以比較難引起討論，如今，能吸引眾人關注，簡同學願意露面絕對是關鍵。

台師大女足隊的教練強迫學生「抽血配合研究」，若不聽從，學生就無法拿到學分。其實立委陳培瑜去年11月，就在立法院教育文化委員會質詢時揭發此案，只是半年時間過去，學生都沒有等到道歉，因此近日就在Threads上發文。在這之後，簡姓同學更在記者會下拿下墨鏡，說明事件來龍去脈，並強調「該遮遮掩掩的並不是我！」終於讓更多人關注此事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃揚明在臉書粉專「黃揚明（剝雞）」上發文表示，有很多人不明白，為什麼去年立委揭露此事時，沒有引起大規模討論，直到這次才爆炸？他認為，或許是因為當時台灣的輿論多圍繞在謝宜容霸凌案、12強奪冠，再來就是當時學生沒有出面，而師大又稱學生都同意抽血、立委爆料與事實不符。

►台師大遭爆女足教練威脅球員「抽血換學分」 校方：啟動調查

黃揚明也說，這次能引發社會關注，相信簡同學在記者會上露面，正是關鍵中的關鍵，但願這次真能照亮體育學術界高強中的黑暗。