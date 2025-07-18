好怪！再看一眼　蘋果iOS 26全新迷幻Emoji搶先曝光！

▲2026即將推出的全新Emoji表情符號。（圖／AppleHub）

記者吳立言／綜合報導

根據全球表情符號標準制定機構Unicode Consortium最新公告，iOS 26將於2026年引入一批全新Emoji表情符號，目前已確定的8款新增項目包括：「扭曲臉（Distorted Face）」、「打鬥雲（Fight Cloud）」、「芭蕾舞者（Ballet Dancers）」、「蘋果核（Apple Core）」、「長號（Trombone）」、「虎鯨（Orca）」、「多毛生物／大腳怪（Hairy Creature / Bigfoot）」與「寶藏箱（Treasure Chest）」。

這些Emoji為Unicode 17標準的一部分，已於2025年7月由Unicode聯盟正式核准，預計將由蘋果設計團隊轉化為iOS專屬風格，並於2026年春季隨iOS 26.x版本更新正式上線。相關資訊已獲多家科技媒體如MacRumors與9to5Mac報導，根據慣例，蘋果將在未來幾個月內透過測試版逐步釋出這些表情符號。

雖然蘋果尚未於新聞室（Apple Newsroom）官方發布完整清單，但依照Unicode公告與過往iOS表情釋出節奏（如iOS 17的Emoji新增是在17.4版本實裝），這批表情有望於2026年上半年正式加入iPhone與iPad裝置。

新Emoji不僅豐富了用戶的情緒表達，也展現蘋果持續致力於視覺語言與人機溝通設計的演進。部分觀察者指出，本次新增圖案風格有望呼應iOS 26主視覺所採用的「液態玻璃」美學，增強整體系統一致性與辨識度。