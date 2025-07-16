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iPhone 17系列外觀傳聞總整理　主打色疑為「天空藍」、「橘銅色」

▲▼ 。（圖／X@kirdercee）

▲網傳17系列主打新色「天空藍」「橘銅色」引發熱議 。（圖／X@kirdercee）

記者吳立言／綜合報導

隨著2025年蘋果秋季發表會即將到來，iPhone 17系列的配色與機身材質變化，成為果粉與產業觀察者熱烈討論的焦點。近日多位爆料客與外媒接連釋出消息，揭示iPhone 17系列可能出現的全新色彩與材質轉變。

根據多方傳聞，iPhone 17標準版將提供黑、灰、銀、淺藍、淺綠與淺銀等多款柔和色系；新登場的iPhone 17 Air則可能主打黑、銀、藍灰與淺金，其中一款特別的「天空藍」版本備受矚目。這款藍色據稱靈感來自M4版MacBook Air，具備隨光線變化呈現藍銀交錯的獨特視覺效果。此項說法由知名爆料者Majin Bu提出，並強調該色調將成為今年最吸睛的新選擇之一。

▲▼ 。（圖／X@SonnyDickson）

▲鏡頭環配件 。（圖／X@SonnyDickson）

至於iPhone 17 Pro與Pro Max機型，目前爆料指出將延續黑、灰、銀與深藍等經典色系，同時新增主打新色「橘色」，推測可能帶有金屬銅質感。這一配色首次出現在爆料者Sonny Dickson公布的鏡頭環配件實拍照中，該配件據信與實機外觀高度一致，因此被認為極具參考價值。

另一方面，材質方面也有變化傳聞。外媒《The Information》指出，原本用於iPhone Pro系列的鈦金屬將不再延續，iPhone 17 Pro系列可能改採鋁合金材質。取而代之的是iPhone 17 Air機型導入鈦金屬，目的是提升整體機身強度並進一步減輕重量，展現「輕薄高質感」的定位。

總體來看，目前流出的配色與材質資訊仍未獲得蘋果官方證實，相關細節或仍有變數。隨著發表日程逐漸逼近，各界預期更多確切消息將陸續曝光，而「天空藍」與「橘銅色」是否能成為今年的「夢幻新色」，也令人拭目以待。

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