iPhone 17 Pro將迎光感變色外觀？新傳言與iOS 26設計相呼應

▲iPhone 17 Pro 傳出「液態玻璃」新色。（圖／翻攝MacRumors）

記者吳立言／綜合報導

根據中國爆料者「剎那數碼（Instant Digital）」最新消息，蘋果今年秋季將推出的iPhone 17 Pro可能會新增一款與iOS 26設計語言相呼應的「特殊配色」，市場推測這款顏色可能擁有如玻璃般變幻的光影效果，為iPhone外觀帶來全新視覺層次。

該位爆料者指出，這款新色與過往傳聞所指的「白色」有關，但實際上會隨光線變化呈現不同色澤，與iOS 26採用的「液態玻璃（Liquid Glass）」視覺介面設計相互呼應，整體可能營造出如動態玻璃般的光影流動感。雖然此說法尚未獲得證實，但若屬實，將是蘋果首次嘗試將作業系統的美學語言延伸至實體機身設計。

剎那數碼過去曾準確預測iPhone 14系列黃色版本與Apple Watch Ultra 2鈦金屬米蘭錶帶的推出，但也並非每次預測皆準確。

To be precise, these color totals were already tested and decided in May. I wrote some articles about them that I should have published a few days ago, but I didn't for technical reasons.



The articles will be published in the next few days https://t.co/eNYIKStkmk pic.twitter.com/iziBz2Vc7i — Majin Bu (@MajinBuOfficial) July 16, 2025

除了剎那數碼的爆料，另一知名爆料者Majin Bu日前也分享了一組第三方鏡頭保護貼的照片，據稱反映了iPhone 17系列的配色。不過其中並未出現白色，而是出現名為「Transparent（透明）」的選項。對於這一點，Majin Bu雖未明確解釋，但也暗示蘋果正在測試「另一款驚喜配色」，進一步引發市場對新色的想像空間。

蘋果今年預計改採玻璃與鋁合金混合機身設計，取代前代iPhone 16 Pro的全鈦金屬結構，亦可能促使顏色選項全面更新。根據另一份疑似內部文件，iPhone 17系列將推出白色、黑色、灰色、深藍與類銅橘等多款新色，應用於iPhone 17、iPhone 17 Air、iPhone 17 Pro及Pro Max等四款機型。

蘋果預計將於9月正式發表iPhone 17系列，屆時這款「液態玻璃」是否真的存在、又會以什麼形式呈現，值得消費者與果粉密切關注。