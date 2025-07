iPhone 17 Pro將迎光感變色外觀？新傳言與iOS 26設計相呼應

▲iPhone 17 Pro 傳出「液態玻璃」新色。(圖/翻攝MacRumors)

記者吳立言/綜合報導

根據中國爆料者「剎那數碼(Instant Digital)」最新消息,蘋果今年秋季將推出的iPhone 17 Pro可能會新增一款與iOS 26設計語言相呼應的「特殊配色」,市場推測這款顏色可能擁有如玻璃般變幻的光影效果,為iPhone外觀帶來全新視覺層次。

該位爆料者指出,這款新色與過往傳聞所指的「白色」有關,但實際上會隨光線變化呈現不同色澤,與iOS 26採用的「液態玻璃(Liquid Glass)」視覺介面設計相互呼應,整體可能營造出如動態玻璃般的光影流動感。雖然此說法尚未獲得證實,但若屬實,將是蘋果首次嘗試將作業系統的美學語言延伸至實體機身設計。

剎那數碼過去曾準確預測iPhone 14系列黃色版本與Apple Watch Ultra 2鈦金屬米蘭錶帶的推出,但也並非每次預測皆準確。

To be precise, these color totals were already tested and decided in May. I wrote some articles about them that I should have published a few days ago, but I didn't for technical reasons.



The articles will be published in the next few days https://t.co/eNYIKStkmk pic.twitter.com/iziBz2Vc7i